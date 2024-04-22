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Западные страны не готовы отказаться от признания Российской Федерации страной третьего мира, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«Пришел (Владимир) Путин и мы как-то постепенно стали эти признаки, эти одежки страны третьего мира с себя стряхивать, переодеваться, переодеваться в нормальные костюмы, стали выглядеть по-другому», – заявила она.
По ее словам, Запад не хочет с этим мириться и никогда не смирится. Симоньян отметила, что тем не менее Россия должна продолжать развиваться дальше и искать союзников, с которыми можно наладить партнерские отношения.
Ранее главный редактор RT заявила, что Соединенными Штатами управляют не президент, конгресс или палата представителей, а «конгломерат жирных котов», для которых война сверхприбыльна.
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Александр Климов