В Шереметьево таможенники нашли в сумке пассажирки самоцветы на 6 млн рублей
Шереметьевские таможенники нашли в багаже 42-летней россиянки ювелирные изделия и огранённые самоцветы общей стоимостью шесть миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба ФТС России, женщина прилетела из Пекина.
Сотрудники остановили пассажирку в «зелёном» коридоре во время выборочного контроля. В её сумке они выявили 74 минерала и 26 ювелирных украшений — кольца, серьги, ожерелье. Нарушительница пояснила, что работает дизайнером ювелирной компании и купила товар в Китае, чтобы изготовить реплики и затем продать их в Москве.
Экспертиза установила, что изделия выполнены и из золота 750 и 585 пробы со вставками из бриллиантов и культивированного жемчуга. Среди камней оказались рубины, сапфиры, изумруды, аквамарины, танзаниты, турмалины, цирконы, гранаты, перидоты, опалы, аметисты, морганиты, гелиодоры, кварцы, жадеиты, корунды, лунные камни и цитрины.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров»). Суд назначил гражданке штраф в размере 200 тыс. рублей с конфискацией товара.
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