В Шереметьево таможенники нашли в сумке пассажирки самоцветы на 6 млн рублей

18 сентября 2026, 11:09

В Шереметьево пресекли контрабанду самоцветов и ювелирных изделий на 6 млн руб

Фото: пресс-служба ФТС России

Шереметьевские таможенники нашли в багаже 42-летней россиянки ювелирные изделия и огранённые самоцветы общей стоимостью шесть миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба ФТС России, женщина прилетела из Пекина.