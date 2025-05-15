Россиянам пообещали хорошее распределение праздничных дней в 2026 году

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В 2026 году с распределением праздничных и нерабочих дней всё должно пройти без проблем. Об этом заявил глава Минтруда России Антон Котяков в разговоре с РИА Новости.
На 2025 год по производственному календарю уже утверждено 247 рабочих дней и 118 нерабочих, включая 14 официальных праздников. Нерабочие праздничные даты установлены в соответствии со 112 статьей Трудового кодекса РФ.
Новогодние каникулы в этом году длились с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, охватывая 11 дней. Также нерабочими были 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, а в мае россияне отдыхали с 1 по 4 и с 8 по 11 число.
День России будет отмечаться с выходными с 12 по 15 июня, а День народного единства — со 2 по 4 ноября.
Некоторые праздничные дни совпали с выходными и были перенесены. Так, 4 и 5 января выпали на субботу и воскресенье, их перенесли на 2 мая и 31 декабря соответственно. Также произошли переносы: с 23 февраля (воскресенье) на 8 мая (четверг), с 8 марта (суббота) на 13 июня (пятница), и с 1 ноября (суббота) на 3 ноября (понедельник).
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«Я думаю, там (в 2026) тоже все будет хорошо», — сказал Котяков относительно производственного календаря на следующий год.В список праздничных дней входят такие даты, как Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, майские праздники, День России и День народного единства.
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Новогодние каникулы в этом году длились с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, охватывая 11 дней. Также нерабочими были 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, а в мае россияне отдыхали с 1 по 4 и с 8 по 11 число.
День России будет отмечаться с выходными с 12 по 15 июня, а День народного единства — со 2 по 4 ноября.
Некоторые праздничные дни совпали с выходными и были перенесены. Так, 4 и 5 января выпали на субботу и воскресенье, их перенесли на 2 мая и 31 декабря соответственно. Также произошли переносы: с 23 февраля (воскресенье) на 8 мая (четверг), с 8 марта (суббота) на 13 июня (пятница), и с 1 ноября (суббота) на 3 ноября (понедельник).
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Мария Моисеева