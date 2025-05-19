У красногорской пенсионерки украли 1,5 млн рублей под предлогом диспансеризации

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Сотрудники уголовного розыска из Красногорска задержали в Москве подозреваемого в мошенничестве. Об инциденте рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
На мобильный телефон 75-летней местной жительницы позвонил неизвестный, который представился работником поликлиники и сообщил о необходимости пройти диспансеризацию. Собеседник сказал, что для записи нужно назвать код, направленный женщине в СМС, и она сделала это.
По словам представителя МВД, полицейским удалось установить и задержать мужчину, выполнявшего в преступной схеме роль курьера. Им оказался ранее судимый 44-летний житель Новосибирска.
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«В тот же день поступили звонки якобы от правоохранителей и из Росфинмониторинга. Звонившие утверждали, что неизвестный пришёл в банк с доверенностью от имени пенсионерки и пытается обналичить деньги с её счетов. Им удалось приостановить операцию, но гражданке необходимо срочно снять все сбережения и передать их сотруднику для размещения на некоем «безопасном счёте». Женщина передала посыльному 1,5 млн рублей», – пояснила Петрова.Поняв, что её обманули, потерпевшая обратилась в полицию.
По словам представителя МВД, полицейским удалось установить и задержать мужчину, выполнявшего в преступной схеме роль курьера. Им оказался ранее судимый 44-летний житель Новосибирска.
«Установлено, что злоумышленник нашёл работу в интернете. Неизвестные называли ему по телефону адреса, по которым нужно было забирать деньги. Затем он переводил их или передавал через поставных лиц работодателю, оставляя себе процент от суммы», – добавила Петрова.Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Задержанный заключён под стражу. Сотрудники полиции устанавливают соучастников преступления, а также причастность фигуранта к аналогичным эпизодам преступной деятельности в Подмосковье.
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Лора Луганская