Эндокринолог предупредила о синдроме мертвых ягодиц из-за сидячей работы
Сидячая работа может привести к синдрому мертвых ягодиц даже при регулярных занятиях спортом. Об этом в личном блоге сообщила доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Павлова утверждает, что синдром мертвых ягодиц, известный также как ягодичная амнезия, возникает из-за снижения активности мышц. Это состояние появляется, когда человек проводит много часов сидя без движения. Например, длительное сидение за компьютером приводит к тому, что ягодичные мышцы практически не задействуются. Со временем мозг перестает активировать их, объясняет врач.
Эндокринолог подчеркнула, что даже регулярные вечерние тренировки не могут полностью компенсировать этот эффект. Для поддержания силы и активности ягодичных мышц она рекомендует вставать в течение рабочего дня, разминаться, ходить во время телефонных разговоров и выбирать лестницы вместо лифта.
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