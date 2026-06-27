Эндокринолог предупредила о синдроме мертвых ягодиц из-за сидячей работы

27 июня 2026, 08:03

Эндокринолог Павлова: Сидячая работа может привести к синдрому мертвых ягодиц

Фото: iStock/seb_ra

Сидячая работа может привести к синдрому мертвых ягодиц даже при регулярных занятиях спортом. Об этом в личном блоге сообщила доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.