Глава французского минздрава ушел в отставку из-за несогласия по мигрантам

Фото: istockphoto/Olivier DJIANN
Министр здравоохранения Франции Орельян Руссо решил уволиться из-за жестокого закона о миграции.
Информацию об увольнении чиновника по собственному желанию подтверждает официальный представитель французского кабинета министров Оливье Веран в соцсетях.
Пресс-секретарь кабмина Франции отметил, что должность Руссо будет временно занимать замминистра здравоохранения Аньес Фирмен-Ле Бодо.
В ночь на среду, 20 декабря, французский парламент принял законопроект об ужесточении миграции, который вызвал протестные акции и общественные обсуждения, а также повлек за собой уход министра Руссо.
Ранее министр-делегат, который отвечал за промышленность Франции, Ролан Лескюр сообщил, что французские промышленные компании в ближайшие 10 лет ввиду нехватки местных кадров вынуждены будут нанимать иностранцев с соответствующими навыками.
Читайте также:
Боррель предупредил об угрозе «безвозвратной испорченности» Евросоюза
«На условиях Москвы»: На Западе осознали одну простую истину
«Утешительный приз»: В МИД РФ ответили на старт переговоров по вступлению Украины в ЕС
«Я подтверждаю отставку министра здравоохранения Орельяна Руссо, который направил прошение премьер-министру и президенту Республики», —говорит Веран.
В ночь на среду, 20 декабря, французский парламент принял законопроект об ужесточении миграции, который вызвал протестные акции и общественные обсуждения, а также повлек за собой уход министра Руссо.
Ранее министр-делегат, который отвечал за промышленность Франции, Ролан Лескюр сообщил, что французские промышленные компании в ближайшие 10 лет ввиду нехватки местных кадров вынуждены будут нанимать иностранцев с соответствующими навыками.
Читайте также:
Боррель предупредил об угрозе «безвозвратной испорченности» Евросоюза
«На условиях Москвы»: На Западе осознали одну простую истину
«Утешительный приз»: В МИД РФ ответили на старт переговоров по вступлению Украины в ЕС
Мария Фирсова