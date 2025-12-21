Юрист объяснил, как мошенники охотятся за новогодними премиями россиян
Мошенники активизировались перед Новым годом, придумав новую схему. Они предлагают россиянам выгодно инвестировать предновогодние премии в обмен на «нереально» высокий доход. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил член Союза юристов-блогеров при АЮР и МГЮА Иван Курбаков.
По его словам, преступники используют праздничное настроение и естественное желание людей получить дополнительные средства.
Аферисты создают ощущение срочности, утверждая, что «уникальное предложение» действует ограниченное время. Они советуют, как можно якобы выгодно инвестировать новогодние премии — на самом деле все перечисленные средства попадут на счета злоумышленников.
Банки уже не смогут вернуть утерянные суммы денег.
Курбаков призвал граждан проявлять повышенную бдительность и тщательно проверять любые странные предложения. В случае малейших сомнений специалист рекомендует консультироваться со специалистами или сразу обращаться в правоохранительные органы.
