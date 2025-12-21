Юрист объяснил, как мошенники охотятся за новогодними премиями россиян

21 декабря 2025, 04:49

РИАН: Мошенники начали предлагать россиянам инвестировать предновогодние премии

Фото: iStock/JuYochi

Мошенники активизировались перед Новым годом, придумав новую схему. Они предлагают россиянам выгодно инвестировать предновогодние премии в обмен на «нереально» высокий доход. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил член Союза юристов-блогеров при АЮР и МГЮА Иван Курбаков.