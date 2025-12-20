Израиль намерен согласовать с США новую операцию против Ирана
Израильские власти планируют заранее уведомить США о намерении нанести удары по объектам на территории Ирана, после чего перейти к активным действиям. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники.
По данным журналистов, достоверность этих планов подтвердили бывшие высокопоставленные чиновники США. Предполагается, что вопрос возможной операции будет обсуждаться во время личной встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом.
Источники утверждают, что на переговорах Нетаньяху намерен убедить Трампа в том, что развитие иранской программы баллистических ракет представляет серьезную угрозу и может потребовать немедленного силового ответа.
