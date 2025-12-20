Израиль намерен согласовать с США новую операцию против Ирана

20 декабря 2025, 22:05

NBC: Нетаньяху может предложить Трампу удары по Ирану

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Израильские власти планируют заранее уведомить США о намерении нанести удары по объектам на территории Ирана, после чего перейти к активным действиям. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники.