В Саратове подростки устраивали поджоги на железной дороге по заданию куратора
Трое несовершеннолетних, задержанных в Саратове по делу о теракте за поджог железнодорожного оборудования, получили от неустановленного куратора десятки тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно материалу следствия, 15-летний подросток из Энгельса согласился на предложение, поступившее через мессенджер. Его попросили совершить диверсию на объектах транспортной инфраструктуры за деньги.
Для первого поджога подросток привлек 16-летнего знакомого, который снимал происходящее на видео для подтверждения куратору.
«За это им отправили 20 тысяч рублей, снимавший получил из них 8 тысяч. Позднее куратор заявил, что подожгли не тот объект», — объяснил собеседник агентства.
После замечания о «неверном» поджоге подросток решился попробовать еще раз, позвав второго друга. За «успешную операцию» молодым людям вновь перевели крупную сумму.
Личность куратора, который дистанционно руководил всем процессом, пока не установлена.
Напомним, что молодые люди подожгли несколько релейных шкафов на перегоне между станциями Анисовка и Сазанка в августе. В отношении несовершеннолетних возбудили уголовное дело о совершении теракта группой лиц, сейчас они находятся в СИЗО.
В сентябре сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Мордовии, подозреваемого в терактах и госизмене (статьи 205 и 275 УК).