В Саратове подростки устраивали поджоги на железной дороге по заданию куратора

21 декабря 2025, 03:49

В Саратове подростки получили тысячи рублей от куратора за поджоги на железной дороге

Фото: iStock/Fedorovekb

Трое несовершеннолетних, задержанных в Саратове по делу о теракте за поджог железнодорожного оборудования, получили от неустановленного куратора десятки тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.





Согласно материалу следствия, 15-летний подросток из Энгельса согласился на предложение, поступившее через мессенджер. Его попросили совершить диверсию на объектах транспортной инфраструктуры за деньги.



Для первого поджога подросток привлек 16-летнего знакомого, который снимал происходящее на видео для подтверждения куратору.





«За это им отправили 20 тысяч рублей, снимавший получил из них 8 тысяч. Позднее куратор заявил, что подожгли не тот объект», — объяснил собеседник агентства.