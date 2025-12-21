Делегация России на встрече G20 в Вашингтоне назвала заморозку активов РФ воровством
На встрече шерп стран G20 в Вашингтоне 15-16 декабря российская делегация заявила, что заморозка активов РФ на Западе является «воровством чистой воды». Об этом в интервью РИА Новости рассказала шерпа России в «Группе двадцати» Светлана Лукаш.
Она подтвердила, что российская сторона поднимала этот вопрос в ходе переговоров.
Напомним, что в ЕС планировали передать Киеву свыше 200 миллиардов евро российских денег. При этом более половины из них должно было пойти на финансирование ВСУ.
Россия ответит на возможную конфискацию западных активов на 140 млрд долларов
19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что странам Европы придется вернуть российские активы за рубежом.
«Мы будем защищать свои интересы, прежде всего в судах. Мы постараемся найти такую юрисдикцию, которая будет не зависима от политических решений», — сказал он.В пятницу ночью в Брюсселе саммит ЕС, по итогам которого его члены приняли решение о выделении Киеву 90 млрд евро в 2026-2027 годах. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил, что этих средств будет достаточно для покрытия военных и бюджетных потребностей киевского режима на следующие два года.