21 декабря 2025, 04:08

Фото: iStock/SSV-Photo

На встрече шерп стран G20 в Вашингтоне 15-16 декабря российская делегация заявила, что заморозка активов РФ на Западе является «воровством чистой воды». Об этом в интервью РИА Новости рассказала шерпа России в «Группе двадцати» Светлана Лукаш.





Она подтвердила, что российская сторона поднимала этот вопрос в ходе переговоров.



Напомним, что в ЕС планировали передать Киеву свыше 200 миллиардов евро российских денег. При этом более половины из них должно было пойти на финансирование ВСУ.





