Адвокат раскрыл, что нужно делать с деньгами, лежащими на дороге

01 апреля 2026, 01:24

Адвокат Жорин: Россияне должны пытаться вернуть найденные на улице деньги владельцу

Адвокат Сергей Жорин разъяснил в беседе с «Газетой.Ru», как правильно поступать с деньгами, найденными на улице. Присваивать такие средства себе нельзя: по закону они считаются не «ничейными», а находкой.





Напомним, что недавно подростки нашли в центре Москвы сумку с 88 тысячами долларов. Часть суммы школьники забрали себе, а остальное сожгли на костре. Позже они рассказали о случившемся родителям, которые решили найти настоящих владельцев денег.





«По ответственности все зависит от суммы и квалификации. В соответствии со ст. 158 УК РФ, при особо крупном размере, свыше 1 000 000 рублей — предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. За кражу уголовная ответственность наступает с 14 лет», — уточнил Жорин «Газете.Ru».