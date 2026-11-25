25 ноября 2026, 05:34

РИА Новости: Московский Дед Мороз подтвердил, что Снегурочка является его внучкой

Фото: iStock/Eshma

Московский Дед Мороз рассказал, кем ему приходится Снегурочка. Его слова передает РИА Новости.





Ранее в ноябре Дед Мороз уже приоткрыл завесу тайны своего имени, объяснив, что является реальным человеком, а не выдуманным персонажем. Так что у него, как у любого законопослушного гражданина, есть паспорт и прописка.



Отвечая на вопрос о Снегурочке, сказочный Дедушка отметил, что легенды о её происхождении бывают разными, но для него она является любимой внученькой и незаменимой помощницей. Он заявил, что очень благодарен Матушке-Природе за то, что Снегурочка существует.



«Я достаточно консервативен, а Снегурочка сегодня идет в ногу со временем и позволяет усадьбе, всей деятельности Деда Мороза тоже не отставать», — пояснил собеседник агентства.