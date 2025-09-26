Юрист объяснил, когда работник вправе подать в суд на работодателя

26 сентября 2025, 18:29

Хаминский: Работник вправе обратиться в суд при невыплате премии

Фото: istockphoto/Yingko

Если сотруднику не выплатили премию, он вправе обжаловать такое решение руководства в суде. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский.