Юрист объяснил, когда работник вправе подать в суд на работодателя
Если сотруднику не выплатили премию, он вправе обжаловать такое решение руководства в суде. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский.
В беседе с порталом «Татар-информ» он отметил, что любой трудовой спор можно довести до суда — это касается как невыплаты заработной платы, так и премий и иных средств. После подачи иска суд выяснит, какой локальный акт у работодателя регламентирует порядок начисления и получения премий — это может предусматриваться в индивидуальном трудовом договоре или в коллективном.
Обычно выплату премии привязывают к достижению определённых показателей. В коллективных договорах нередко условием является исполнение плана на 100%. В суде работник должен доказать, что соответствующие условия для получения премии наступили, а работодатель — обосновать, почему он ее не выплатил. При необходимости стороны могут представить свидетелей.
По итогам рассмотрения дела суд оценит представленные доказательства и примет решение об удовлетворении или отказе в иске.
