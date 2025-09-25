Достижения.рф

Юрист назвал работников, которые могут делить отпуск на свое усмотрение

Фото: istockphoto/FTiare

Разделить отпуск по собственному усмотрению работник может в случае болезни.



Об этом заявила юрист Алла Георгиева в интервью «Татар‑информу». По её словам, работодатель обязуется пойти навстречу несовершеннолетнему работнику, беременной женщине, многодетной матери, родителям‑одиночкам и тем, кто воспитывает ребёнка с инвалидностью.

Остальные сотрудники могут разделить отпуск только с согласия руководства. При этом отказ будет правомерным, если заранее составили график отпусков, в котором уже учли пожелания работника, резюмировала юрист.

Никита Кротов

