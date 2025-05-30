«Собирает залы, где их нет»: Юморист Шац* развеял миф о популярности и доходах Галкина**

30 мая 2025, 03:03

Юморист Шац* заявил, что Галкин** востребован вне России и собирает полные залы

Михаил Шац* (Фото: Instagram*** @mikhailshats)

Комик и телеведущий Михаил Шац* опроверг слухи о финансовых и карьерных трудностях своего коллеги Максима Галкина**. Утверждения Шаца* прозвучали в его интервью журналистке Ирине Петровской на YouTube-канале.







«Он невероятно востребован за рубежом», — заявил комик.

Максим Галкин** (Фото: Instagram*** @maxgalkinru)



«У него не было и в России такого, у меня такое ощущение. Максим может собрать залы там, где их нет даже», — заверял он.