«Собирает залы, где их нет»: Юморист Шац* развеял миф о популярности и доходах Галкина**
Юморист Шац* заявил, что Галкин** востребован вне России и собирает полные залы
Комик и телеведущий Михаил Шац* опроверг слухи о финансовых и карьерных трудностях своего коллеги Максима Галкина**. Утверждения Шаца* прозвучали в его интервью журналистке Ирине Петровской на YouTube-канале.
«Он невероятно востребован за рубежом», — заявил комик.Шац* назвал абсурдными утверждения о проблемах Галкина** с поиском концертных площадок, подчеркнув, что текущий уровень популярности артиста за рубежом превышает его былую известность в России.
При этом ранее поступала информация, что в нескольких странах зрители прямо во время выступления Максима Галкина** уходили со своих мест и требовали вернуть им деньги. Ведь цены за билеты на выступления артиста немаленькие (от 4400 до 6300 рублей).
Однако, по словам Шаца*, Галкин** столь востребован за границей, что способен собирать аншлаги даже в странах, где его почти не знают.
«У него не было и в России такого, у меня такое ощущение. Максим может собрать залы там, где их нет даже», — заверял он.Комик также выразил сожаление о распространении негативных стереотипов в отношении эмигрантов, усугубляющих раскол между уехавшими из РФ и оставшимися в стране. Такой конфликт Шац* назвал «ненужным раздором».
Попутно он намекнул на будущие проекты с новыми фарматами, которые будут направлены на «объединение обеих аудиторий».
*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
**Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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