«Так хочется познакомить тебя с внуком»: Дочь Анастасии Заворотнюк показала архивное фото с мамой в годовщину её смерти

30 мая 2025, 01:32

Дочь Анастасии Заворотнюк выложила архивное фото с мамой в годовщину её смерти

Анна Заворотнюк (Фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала архивное фото с матерью в годовщину её смерти. Снимок и трогательное обращение к покойной появились в соцсетях Анны, где подписчики отметили поразительное сходство выросшей дочки с Заворотнюк.





Актрисы, которую многие знаю по сериалу «Моя прекрасная няня», не стало ровно год назад после пятилетней борьбы с агрессивной опухолью мозга.



Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной (Фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)

В памятном посте Анна выразила тоску по матери, упомянув желание познакомить её со своим сыном и вновь услышать знакомый голос.





«Любимая моя мамочка, вот уже год без тебя… так хочется многое тебе рассказать, познакомить тебя с твоим внуком, услышать твой голос, смех, ты несла столько радости и дарила столько тепла. Мне всегда будет тебя не хватать», — написала Анна.

«Мир перевернулся на 180 градусов!»: Анна Заворотнюк выложила новые кадры с сыном, которому исполнился месяц

«Год без Насти. (...) Светлая и вечная память», — говорится в части сообщения.

*Запрещенная в России экстремистская организация