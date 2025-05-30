«Так хочется познакомить тебя с внуком»: Дочь Анастасии Заворотнюк показала архивное фото с мамой в годовщину её смерти
Дочь Анастасии Заворотнюк выложила архивное фото с мамой в годовщину её смерти
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала архивное фото с матерью в годовщину её смерти. Снимок и трогательное обращение к покойной появились в соцсетях Анны, где подписчики отметили поразительное сходство выросшей дочки с Заворотнюк.
Актрисы, которую многие знаю по сериалу «Моя прекрасная няня», не стало ровно год назад после пятилетней борьбы с агрессивной опухолью мозга.
В памятном посте Анна выразила тоску по матери, упомянув желание познакомить её со своим сыном и вновь услышать знакомый голос.
«Любимая моя мамочка, вот уже год без тебя… так хочется многое тебе рассказать, познакомить тебя с твоим внуком, услышать твой голос, смех, ты несла столько радости и дарила столько тепла. Мне всегда будет тебя не хватать», — написала Анна.
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Также в блоге умершей актрисы, который теперь ведут родственники, появилась запись с выражением безграничной любви и благодарности к Заворотнюк, оставившей яркий след. Поклонников призвали помолиться за артистку.
«Год без Насти. (...) Светлая и вечная память», — говорится в части сообщения.Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года в возрасте 53 лет, проведя последние часы в больнице в кругу семьи.
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