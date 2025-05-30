На МКАД в районе Метрогородка столкнулись два автомобиля
ДТП с участием двух автомобилей случилось на 97-м километре внутренней стороны МКАД в районе Метрогородка. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
На месте аварии работают экстренные службы, движение перекрыто.
«Движение в районе ДТП перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».Обстоятельства инцидента и информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняются. Оперативные подразделения контролируют ситуацию.
29 мая «Радио 1» передавало, что на Урале случилось массовое ДТП с участием пяти машин. На 37-м километре трассы «Екатеринбург— Шадринск — Курган столкнулись карета скорой помощи, «Газель», «Нива», «Лада» и «Митсубиси». В результате аварии пострадали 8 человек, в том числе беременная пациентка.