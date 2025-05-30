На МКАД в районе Метрогородка столкнулись два автомобиля

30 мая 2025, 02:18

Фото: iStock/Bilanol

ДТП с участием двух автомобилей случилось на 97-м километре внутренней стороны МКАД в районе Метрогородка. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.





На месте аварии работают экстренные службы, движение перекрыто.





«Движение в районе ДТП перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».