На МКАД в районе Метрогородка столкнулись два автомобиля

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ДТП с участием двух автомобилей случилось на 97-м километре внутренней стороны МКАД в районе Метрогородка. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.



На месте аварии работают экстренные службы, движение перекрыто.

«Движение в районе ДТП перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Обстоятельства инцидента и информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняются. Оперативные подразделения контролируют ситуацию.

29 мая «Радио 1» передавало, что на Урале случилось массовое ДТП с участием пяти машин. На 37-м километре трассы «Екатеринбург— Шадринск — Курган столкнулись карета скорой помощи, «Газель», «Нива», «Лада» и «Митсубиси». В результате аварии пострадали 8 человек, в том числе беременная пациентка.
Мария Моисеева

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