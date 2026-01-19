Юрист объяснил, могут ли оштрафовать сотрудника за частые перекуры

19 января 2026, 17:56

Фото: iStock/AntonioGuillem

Работодатель может оштрафовать сотрудника за частые перекуры, если это прописано в трудовом договоре. Об этом заявил доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев.





По его словам, которые приводит «Татар-информ», курящие сотрудники в среднем отдыхают на десять минут дольше, что за год складывается в 5-10 дополнительных нерабочих дней.

«И работодатели задумываются о производительности таких сотрудников», – подчеркнул Соловьев.

«Как правило, серьезные организации, которые много внимания уделяют вопросам безопасности труда, здоровью сотрудников и прочему, отражают и вопросы курения», – сказал собеседник агентства.

«Поэтому нужно смотреть, как это отражено в трудовом договоре конкретной организации», – отметил юрист.