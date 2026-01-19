Достижения.рф

Юрист объяснил, могут ли оштрафовать сотрудника за частые перекуры

Фото: iStock/AntonioGuillem

Работодатель может оштрафовать сотрудника за частые перекуры, если это прописано в трудовом договоре. Об этом заявил доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев.



По его словам, которые приводит «Татар-информ», курящие сотрудники в среднем отдыхают на десять минут дольше, что за год складывается в 5-10 дополнительных нерабочих дней.

«И работодатели задумываются о производительности таких сотрудников», – подчеркнул Соловьев.
Так как в Трудовом кодексе наказания за это нет, многие компании регулируют вопрос с помощью локальных нормативных актов.
«Как правило, серьезные организации, которые много внимания уделяют вопросам безопасности труда, здоровью сотрудников и прочему, отражают и вопросы курения», – сказал собеседник агентства.
Работодатели могут ограничивать количество перекуров или требовать компенсации потраченного на них времени. Отказ выполнять эти требования может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины.
«Поэтому нужно смотреть, как это отражено в трудовом договоре конкретной организации», – отметил юрист.
Лидия Пономарева

