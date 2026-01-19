Юрист объяснил, могут ли оштрафовать сотрудника за частые перекуры
Работодатель может оштрафовать сотрудника за частые перекуры, если это прописано в трудовом договоре. Об этом заявил доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, которые приводит «Татар-информ», курящие сотрудники в среднем отдыхают на десять минут дольше, что за год складывается в 5-10 дополнительных нерабочих дней.
«И работодатели задумываются о производительности таких сотрудников», – подчеркнул Соловьев.Так как в Трудовом кодексе наказания за это нет, многие компании регулируют вопрос с помощью локальных нормативных актов.
«Как правило, серьезные организации, которые много внимания уделяют вопросам безопасности труда, здоровью сотрудников и прочему, отражают и вопросы курения», – сказал собеседник агентства.Работодатели могут ограничивать количество перекуров или требовать компенсации потраченного на них времени. Отказ выполнять эти требования может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины.
«Поэтому нужно смотреть, как это отражено в трудовом договоре конкретной организации», – отметил юрист.