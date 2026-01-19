«Возможно все»: Россиян предупредили о риске возникновения новой пандемии в 2026 году

19 января 2026, 17:30

Врач Чернышова: в 2026 году возможна новая пандемия

Фото: iStock/Nastco

Обезьянья оспа, птичий грипп, краснуха и вирус Оропуш могут привести к новой пандемии в 2026 году. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.





По ее словам, вирусы быстро размножаются и мутируют, приспосабливаясь к вакцинам. Вирус гриппа уже видоизменялся и был причиной пандемий и большого количества смертей. Врач не исключила, что птичий грипп, обезьянья оспа и вирус Оропуш могут быть потенциально опасными вирусами для человечества.



Чернышова добавила, что краснуха также может стать одной из причин новой пандемии.





«Краснуха является очень заразной, ее контагиозность достигает 99%. Она распространяется с огромной скоростью по инфекционным каналам. Например, если ребенок заболел на первом этаже дома, то на пятом дети заразятся от него. Но от краснухи есть вакцина, но насколько сильно вирус может мутировать в любой момент, одному Богу известно», — сказала врач в беседе с «Вечерней Москвой».

«Что касается гриппа, многие относятся к вакцинации серьезно, и это сильно сдерживает тотальное распространение вируса. То же самое относится и к другим упомянутым патогенам», — пояснил эксперт.