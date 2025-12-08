Юрист объяснила, чем грозит незаконная вырубка деревьев к Новому году
В Татарстане напомнили об ответственности за незаконную рубку новогодних елей
В Татарстане незаконная вырубка елей в лесу или парке может привести не только к штрафу. Об этом сообщила юрист Алла Георгиева.
В беседе с агентством «Татар-информ» Георгиева заявила, что такие действия по полному уничтожению деревьев грозят административной ответственностью.
«Срубать ель нельзя, потому что это будет незаконная вырубка. За это грозит административная ответственность — штраф для физического лица от 3 до 4 тысяч рублей, — если ёлочка одна», — пояснила юрист.Если размер ущерба превысит 5 тысяч рублей, правонарушение может перейти в категорию уголовных. Такое возникает, например, при вырубке крупной или особо пушистой ели либо нескольких деревьев. В качестве доказательств следствие может использовать записи с видеокамер, показания свидетелей или факт задержания человека с деревом.