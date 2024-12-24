Совет улемов Духовного управления мусульман России отозвал фетву о многоженстве

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Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России объявил об отзыве фетвы, разрешающей многоженство, в связи с реакцией общественности и призывом Генеральной прокуратуры РФ, сообщение об этом появилось в Telegram-канале председателя совета Шамиля Аляутдинова.
Фетва, касающаяся проблемы многоженства в мусульманском сообществе России, вызвала широкий общественный резонанс и обсуждение в СМИ. В своем заявлении Совет улемов отметил, что не видит смысла вступать в полемику по данному вопросу и подчеркивает, что данное решение является следствием Божьей воли.
В понедельник источник РИА Новости сообщил, что Генеральная прокуратура России направила председателю Духовного управления мусульман (ДУМ) представление с требованием устранить нарушение законодательства. В надзорном ведомстве отметили, что фетва, разрешающая многоженство, противоречит действующим законам и основам государственной семейной политики, направленной на сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей России.
Совет улемов (учёных богословов) Духовного управления мусульман россии разрешил российским мусульманам заключать до четырёх религиозных браков при условии равного и справедливого отношения мужа ко всем жёнам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В понедельник источник РИА Новости сообщил, что Генеральная прокуратура России направила председателю Духовного управления мусульман (ДУМ) представление с требованием устранить нарушение законодательства. В надзорном ведомстве отметили, что фетва, разрешающая многоженство, противоречит действующим законам и основам государственной семейной политики, направленной на сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей России.
Совет улемов (учёных богословов) Духовного управления мусульман россии разрешил российским мусульманам заключать до четырёх религиозных браков при условии равного и справедливого отношения мужа ко всем жёнам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова