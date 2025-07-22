Россияне закупились бесшумными микронаушниками на миллионы рублей в период сдачи ЕГЭ
Россияне в период сдачи ЕГЭ и вступительных экзаменов (с мая по середину июля) в вузах закупили микронаушников на сумму 158 миллионов рублей через крупные маркетплейсы. Средняя стоимость одной пары составила около 3,3 тысячи рублей. Об этом РИА Новости рассказала аналитик компании Moneyplace Анастасия Романова.
Производители позиционируют эти наушники как абсолютно незаметные, бесшумные и надежные. Согласно описаниям в карточках товаров, их миниатюрный размер делает визуальное обнаружение невозможным.
Заявлено, что микрофоны улавливают тихую речь в радиусе пяти метров, а технология Bluetooth обеспечивает устойчивую связь с телефоном помощника на расстоянии до 30 метров.
Продажи магнитных микронаушников, незаметных снаружи, резко возросли в мае и июне 2025 года, удвоившись по сравнению с февралем-апрелем. Если в предшествующие месяцы ежемесячно покупали от 11,2 до 14 тысяч пар, то в мае было продано почти 25,9 тысячи пар, а в июне – свыше 20,2 тысячи.
Однако уже в июле, по мере завершения вступительных испытаний в вузах, продажи упали до 3,5 тысячи пар.
«Всего с начала этого года куплено более 110 тысяч таких устройств», — подвела итог Романова.