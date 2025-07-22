Россияне закупились бесшумными микронаушниками на миллионы рублей в период сдачи ЕГЭ

22 июля 2025, 06:29

Россияне в период сдачи ЕГЭ закупились микронаушниками на 158 миллионов рублей

Фото: iStock/:sengchoy

Россияне в период сдачи ЕГЭ и вступительных экзаменов (с мая по середину июля) в вузах закупили микронаушников на сумму 158 миллионов рублей через крупные маркетплейсы. Средняя стоимость одной пары составила около 3,3 тысячи рублей. Об этом РИА Новости рассказала аналитик компании Moneyplace Анастасия Романова.





Производители позиционируют эти наушники как абсолютно незаметные, бесшумные и надежные. Согласно описаниям в карточках товаров, их миниатюрный размер делает визуальное обнаружение невозможным.



Заявлено, что микрофоны улавливают тихую речь в радиусе пяти метров, а технология Bluetooth обеспечивает устойчивую связь с телефоном помощника на расстоянии до 30 метров.





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«Всего с начала этого года куплено более 110 тысяч таких устройств», — подвела итог Романова.