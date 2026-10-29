Юрист объяснила, можно ли добиться компенсации от застройщика после обмана с видом из окна
Покупатели квартир могут добиться от застройщика компенсации и возмещения морального вреда, если вместо обещанного живописного пейзажа из окна они получили совершенно другой вид. Однако для обращения в суд потребуются весомые доказательства того, что продавец гарантировал определенные характеристики жилья. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.
По словам специалиста, исход разбирательства во многом зависит от того, каким образом застройщик представлял будущую квартиру и удалось ли документально подтвердить его обещания. Если менеджер лишь устно заверял покупателя, что из окон будет открываться красивый вид, а поблизости не появятся новые жилые комплексы, доказать нарушение обязательств будет сложно. Одних слов для удовлетворения требований суда недостаточно.
Иная ситуация складывается, если соответствующие условия закреплены в договоре купли-продажи. Например, в документах может быть указано, что квартира является видовой, окна выходят на парк или водоем, а строительство других зданий поблизости не предусмотрено. Если после покупки выяснится, что обещанные условия не соблюдены, собственник сможет использовать договор в качестве доказательства при обращении в суд, пояснила Георгиева.
Дополнительным подтверждением могут стать сообщения и письма, которыми покупатель обменивался с представителями застройщика. Такая переписка способна подтвердить, что еще до заключения сделки клиенту обещали определенный вид из окон. При этом, по словам юриста, переписку следует заверить у нотариуса.
Рекламные буклеты, плакаты и другие материалы, демонстрирующие предполагаемые преимущества жилого комплекса, также могут пригодиться в судебном разбирательстве. Однако рассматривать их стоит лишь как дополнительные косвенные доказательства: полагаться исключительно на рекламные изображения не рекомендуется.
При этом требовать от застройщика предоставить другую квартиру с обещанным видом из окна, по мнению эксперта, бесполезно. Само жилье как объект недвижимости не изменилось, поэтому рассчитывать следует прежде всего на денежную компенсацию.
Независимая оценка поможет определить, насколько отсутствие обещанного пейзажа повлияло на стоимость недвижимости. На основании полученных данных покупатель сможет обосновать требование о соразмерном уменьшении цены квартиры и взыскании соответствующей компенсации.
Кроме того, собственник вправе потребовать возмещения морального вреда. Как отметила юрист, покупатель рассчитывал получить жилье с определенными характеристиками, строил планы с учетом обещанного вида из окна, а в результате столкнулся с несоответствием ожиданий и реальности.
Подать иск может каждый покупатель, чьи права затронуты. Если квартира приобретена супругами и оба указаны в договоре купли-продажи, каждый из них вправе отдельно претендовать на компенсацию морального вреда, заключила Георгиева.
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