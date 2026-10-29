Юрист объяснила, можно ли добиться компенсации от застройщика после обмана с видом из окна

29 октября 2026, 10:58

Юрист Георгиева: можно получить компенсацию с застройщика за обман с видом из окна

Фото: iStock/brizmaker

Покупатели квартир могут добиться от застройщика компенсации и возмещения морального вреда, если вместо обещанного живописного пейзажа из окна они получили совершенно другой вид. Однако для обращения в суд потребуются весомые доказательства того, что продавец гарантировал определенные характеристики жилья. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.