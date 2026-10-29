В Пушкине поставили на кадастр дом на 264 квартиры

29 октября 2026, 09:12

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Дом с 264 квартирами, построенный в составе жилого комплекса «Фабрикант» в Пушкине, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Теперь владельцы жилья могут оформить право собственности, зарегистрироваться на своей недвижимости, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады.





«Новостройке присвоили адрес: Пушкинский городской округ, 2-й Фабричный проезд, дом №12. Кадастровый номер: 50:13:0070210:11982», — говорится в сообщении.