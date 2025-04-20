Волейболистки «Локомотива» стали трехкратными чемпионками России

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Калининградский волейбольный клуб «Локомотив» стал чемпионом России, победив в пятом матче финальной серии казанское «Динамо — Ак Барс» со счетом 3-1. О победе волейболисток «Локомотива» сообщает ТАСС.
Решающая встреча прошла в Казани, завершившись партиями 25:21, 19:25, 28:26, 25:21. По итогам серии до трех побед «Локомотив» взял верх со счетом 3-2, взяв реванш за поражение в финале прошлого сезона.
В матче за третье место подмосковное «Заречье-Одинцово» в пяти играх одолело петербургскую «Ленинградку», завоевав бронзу. Рекордсменом по количеству побед в чемпионатах России остается екатеринбургская «Уралочка-НТМК» (14 побед). У казанского клуба семь чемпионств, у «Локомотива» — три. Московское «Динамо», восьмикратный чемпион, в этом сезоне впервые не вышло в полуфинал.
19 апреля сообщалось, что контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза пожизненно отстранил бывших игроков «Коломны» Никиту Мерзлюка и Кадыргали Симбаева от любой футбольной деятельности после организации договорного матча с клубом Медиалиги «Амкалом».
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В матче за третье место подмосковное «Заречье-Одинцово» в пяти играх одолело петербургскую «Ленинградку», завоевав бронзу. Рекордсменом по количеству побед в чемпионатах России остается екатеринбургская «Уралочка-НТМК» (14 побед). У казанского клуба семь чемпионств, у «Локомотива» — три. Московское «Динамо», восьмикратный чемпион, в этом сезоне впервые не вышло в полуфинал.
19 апреля сообщалось, что контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза пожизненно отстранил бывших игроков «Коломны» Никиту Мерзлюка и Кадыргали Симбаева от любой футбольной деятельности после организации договорного матча с клубом Медиалиги «Амкалом».
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Мария Моисеева