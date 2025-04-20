Дочь экс-мэра Самары Тархова не признала вину

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Дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова Людмила, осужденная за вымогательство 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы VI созыва Александра Милеева, продолжает отрицать вину, утверждая, что пыталась вернуть долг отцу. Об этом свидетельствуют материалы дела, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
«Подсудимая вину в совершении преступления не признала в полном объеме», — пишет РИА Новости.
В 2022 году Ленинский районный суд Самары приговорил Тархову к 7 годам колонии, несмотря на её заявления о невиновности. По версии следствия, депутат Милеев согласился передать Людмиле деньги под угрозой распространения компрометирующих данных, но сам обратился в ФСБ с заявлением, дав согласие на участие «в оперативном эксперименте».
Тархова передала ему расписку об обязательстве не разглашать информацию о полученных деньгах и не распространять порочащие сведения о депутате. Она также обсуждала продажу доли отца в бизнесе.
Параллельно рассматривается уголовное дело против внучки экс-мэра Екатерины Тарховой, обвиняемой в двойном убийстве и мошенничестве. По данным СК РФ, она призналась в отравлении и расчленении бабушки и дедушки с помощью соучастника, а также в хищении автомобиля.
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В 2022 году Ленинский районный суд Самары приговорил Тархову к 7 годам колонии, несмотря на её заявления о невиновности. По версии следствия, депутат Милеев согласился передать Людмиле деньги под угрозой распространения компрометирующих данных, но сам обратился в ФСБ с заявлением, дав согласие на участие «в оперативном эксперименте».
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Тархова передала ему расписку об обязательстве не разглашать информацию о полученных деньгах и не распространять порочащие сведения о депутате. Она также обсуждала продажу доли отца в бизнесе.
Параллельно рассматривается уголовное дело против внучки экс-мэра Екатерины Тарховой, обвиняемой в двойном убийстве и мошенничестве. По данным СК РФ, она призналась в отравлении и расчленении бабушки и дедушки с помощью соучастника, а также в хищении автомобиля.
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Мария Моисеева