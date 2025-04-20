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Дочь экс-мэра Самары Тархова не признала вину

Дочь убитого экс-мэра Самары Людмила Тархова не признала вину в вымогательстве
Фото: iStock/FabrikaCr

Фото: iStock/FabrikaCr

Дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова Людмила, осужденная за вымогательство 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы VI созыва Александра Милеева, продолжает отрицать вину, утверждая, что пыталась вернуть долг отцу. Об этом свидетельствуют материалы дела, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
«Подсудимая вину в совершении преступления не признала в полном объеме», — пишет РИА Новости.

В 2022 году Ленинский районный суд Самары приговорил Тархову к 7 годам колонии, несмотря на её заявления о невиновности. По версии следствия, депутат Милеев согласился передать Людмиле деньги под угрозой распространения компрометирующих данных, но сам обратился в ФСБ с заявлением, дав согласие на участие «в оперативном эксперименте».

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Тархова передала ему расписку об обязательстве не разглашать информацию о полученных деньгах и не распространять порочащие сведения о депутате. Она также обсуждала продажу доли отца в бизнесе.

Параллельно рассматривается уголовное дело против внучки экс-мэра Екатерины Тарховой, обвиняемой в двойном убийстве и мошенничестве. По данным СК РФ, она призналась в отравлении и расчленении бабушки и дедушки с помощью соучастника, а также в хищении автомобиля.

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Число погибших из-за нападения боевиков в Нигерии возросло до 56 человек
AFP: при нападении боевиков в штате Бенуэ в Нигерии погибли минимум 56 человек
20 апреля 2025, 04:55

Фото: iStock/Soumen Hazra

Не менее 56 человек погибли в результате нападения боевиков в штате Бенуэ в центральной Нигерии. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на советника губернатора по связям со СМИ Соломона Иорпева.
Ранее издание Punch сообщало о 17 жертвах атаки, которую связывают с вооруженными скотоводами. По последним данным, число погибших выросло до 56 после поисковых операций.

Губернатор штата обвинил в нападениях этническую группу скотоводов, действующих, в том числе, по религиозным мотивам. Силы безопасности были развернуты после инцидента, произошедшего в ночь с четверга на пятницу.

Ранее Daily Post сообщало о гибели около 50 человек в штате Плато при нападении на две деревни. Власти не исключают дальнейшего роста числа жертв.

Утром 20 апреля «Радио 1» передавало, что корабль «Союз МС-26» с космонавтами Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и американским астронавтом Дональдом Петтитом успешно приземлился в казахстанской степи в 04:20 мск. Экипаж провел на орбите 222 дня, находясь в космосе с 11 сентября 2024 года по 20 апреля 2025 года.

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#человек
#плато
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«Дочка Саши спала»: что на самом деле произошло между актёрами Дроздовой и Делем во время кровавого конфликта
Адвокат Северина: дочь Дроздовой спала во время её конфликта с Делем
19 апреля 2025, 22:14

Фото: iStock/ipopba

В Петербурге продолжается расследование конфликта между актрисой Александрой Дроздовой и её сожителем, актёром Ильёй Делем.
Напомним, что в ходе ссоры Дроздова нанесла мужчине несколько ножевых анений в области груди и руки. Актриса утверждает, что действовала в состоянии аффекта, пытаясь защитить двухлетнюю дочь, которую схватил её агрессивный партнёр. Этой же версии придерживается адвокат Александры.

Однако адвокат Деля, Ксения Северина утверждает, что её клиент никогда не поднимал руку на девушку и её ребёнка от прошлых отношений.

«Когда случилась вот эта неприятная история, маленькая дочка Александры спала, она не присутствовала в конфликте. Угрозы её жизни и здоровью не было никакой», – заявила правозащитница.
После произошедшего Дроздову задержали и отправили под домашний арест до 11 июня. Её обвинили в причинении тяжкого время здоровью.

Илья Дель с ранениями попал в больницу, откуда на днях его выписали. Мужчина отказался подавать заявление на возлюбленную и считает её арест слишком суровой мерой. Теперь он намерен добиваться освобождения.

«Не было там прямого умысла и угроз, ни с её стороны, ни с его стороны. Её здоровью и жизни, а тем более ребенку ничего не угрожало», – добавила Северина, слова которой приводит StarHit.

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Более 12 тыс. жителей остались без света на Южном берегу Крыма
Более 12 тыс. человек остались без электричества в Ялте и окрестностях
19 апреля 2025, 20:58

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Ялте и окрестностях свыше 12 тысяч человек остались без света. Об этом сообщает министерство топлива и энергетики Крыма в своём Telegram-канале.
Отмечается, что причиной отключения абонентов «Крымэнерго» стало технологическое нарушение. В настоящее время обесточено 76 трансформаторных подстанций, которые подавали электричество в жилые дома, где в общей сложности проживают 12 344 человека. Аварийные службы проводят работы над восстановлением энергоснабжения.

Ранее в этот день сообщалось, что вся Абхазия оказалась лишена электроэнергии из-за масштабной аварии в энергосистеме Грузии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Канаде сгорел музей наследия украинской культуры

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В Канаде сгорел музей наследия украинской культуры
19 апреля 2025, 13:16

Фото: iStock/Distortion Media

В канадской провинции Альберта сгорел музей наследия украинской культуры по открытым небом. Об этом сообщила пресс-служба Королевской конной полиции Канады в своих соцсетях.
Отмечается, что деревня украинского наследия представляет собой музей под открытым небом, в котором актёры-реконструкторы воссоздают быт украинских переселенцев в период с 1899 по 1930 год. На территорию музея были перенесены отреставрированные исторические здания из близлежащих населённых пунктов.

Полиция сообщала о природных пожарах, распространяющихся в провинции. Была проведена эвакуация граждан. Огонь охватил и строения музея.

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В Казахстане перевернулся автобус с детской футбольной командой, тренер погиб
19 апреля 2025, 12:42

Фото: istockphoto/conejota

В Акмолинской области Казахстана произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Перевернулся автобус, перевозивший детскую футбольную команду. Погиб тренер юных спортсменов.
О происшествии корреспонденту РИА Новости рассказали в областном департаменте полиции. Инцидент произошёл на трассе Астана — Ерейментау — Шидерты. Установлено, что детская футбольная команда отправилась из Павлодара в Астану на соревнования. Водитель микроавтобуса, в котором ехали несовершеннолетние, пытался обогнать грузовик, но не справился с управлением и машина перевернулась.

В салоне находились 16 подростков в возрасте от 14 до 16 лет и их тренер. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Дети доставлены в медицинское учреждение и находятся под наблюдением специалистов, включая психологов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливаются все детали и обстоятельства происшедшего. Казахстанские правоохранители отметили, что руководители частной спортивной школы не уведомили полицию о поездке, в связи с чем сопровождение микроавтобуса с футболистами патрульными машинами не производилось. Проверка продолжается, заключили полицейские.

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