ПСЖ разгромил «Интер» со счетом 5:0 и впервые стал победителем Лиги чемпионов
Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, разгромив миланский «Интер» со счётом 5:0 в финале турнира. Матч состоялся в Мюнхене, передает ТАСС.
ПСЖ повторил успех «Марселя» (1993), став второй французской командой с Кубком чемпионов, и установил рекорд: впервые финал выигран с разницей в 5 голов. Забитыми мачами на «Альянц Арене» отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.
Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов, попавший в заявку на матч, не вышел на поле, но при этом стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов.
Для «Интера» это седьмой финал и четвёртое поражение. При этом на его счету три победы в Лиге (1964, 1965, 2010).
Ранее сообщалось, что защитник Даниил Пыленков заключил новый двухлетний контракт с московским «Динамо». Общая сумма соглашения составит 130 миллионов рублей. Официальное объявление о подписании состоялось 30 мая.
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