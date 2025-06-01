«Творчество безгранично»: Татьяна Навка выложила совместное фото с Песковым на премьере спектакля
Татьяна Навка выложила редкое совместное фото с мужем Дмитрием Песковым
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка опубликовала в блоге редкое совместное фото с пресс-секретарём президента РФ, мужем Дмитрием Песковым. Пара посетила премьеру инклюзивного спектакля «Буратино и золотой ключик».
На снимке Навка позирует в изумрудном жакете с чёрным кружевным топом, а Песков одет в синий костюм и белую рубашку.
Татьяна объяснила, что роли в спектакле исполняли нейротипичные артисты и дети с особенностями развития. Она с большим энтузиазмом выразила поддержку проекту, который позволяет детям найти себя в творческой сфере.
«Творчество безгранично. И это — универсальный язык, доступный каждому, который сможет помочь особенным деткам громко заявить о себе, выйти на сцену, адаптироваться и реализоваться в жизни», — подписала спортсменка под постом в личном блоге.Олимпийская чемпионка познакомилась с Дмитрием Песковым в 2012 году. Через некоторое время они стали появляться на публике вместе и вступили в отношения, а в 2014 году у них родилась дочь Надежда.
Роль матери и воспитательницы Навке по душе: она признавалась, что обожает свою семью.
«Дом мне дает расслабление, успокоение, энергию — в общем, дает все то, что нужно человеку. Дети — это все. Дети это смысл жизни», — делилась фигуристка.*Запрещенная в России экстремистская организация