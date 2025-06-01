«Творчество безгранично»: Татьяна Навка выложила совместное фото с Песковым на премьере спектакля

01 июня 2025, 03:41

Татьяна Навка выложила редкое совместное фото с мужем Дмитрием Песковым

Татьяна Навка (Фото: Instagram* @tatiana_navka)

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка опубликовала в блоге редкое совместное фото с пресс-секретарём президента РФ, мужем Дмитрием Песковым. Пара посетила премьеру инклюзивного спектакля «Буратино и золотой ключик».





На снимке Навка позирует в изумрудном жакете с чёрным кружевным топом, а Песков одет в синий костюм и белую рубашку.



Татьяна объяснила, что роли в спектакле исполняли нейротипичные артисты и дети с особенностями развития. Она с большим энтузиазмом выразила поддержку проекту, который позволяет детям найти себя в творческой сфере.



Татьяна Навка и Дмитрий Песков (Фото: Instagram* @tatiana_navka)





«Творчество безгранично. И это — универсальный язык, доступный каждому, который сможет помочь особенным деткам громко заявить о себе, выйти на сцену, адаптироваться и реализоваться в жизни», — подписала спортсменка под постом в личном блоге.

«Дом мне дает расслабление, успокоение, энергию — в общем, дает все то, что нужно человеку. Дети — это все. Дети это смысл жизни», — делилась фигуристка.