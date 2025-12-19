Юрист оценил ситуацию с переводом студентов из МГПУ

19 декабря 2025, 16:06

Юрист Соловьёв: вузы имеют право пересматривать свои программы

Фото: iStock/sengchoy

Вузы имеют право пересматривать свои образовательные программы в соответствии с федеральным законодательством. Об этом заявил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.





Напомним, с 1 сентября 2026 года МГПУ закроет все непедагогические направления, а студентов переведут в другие ведущие вузы страны с сохранением стоимости обучения.





«Вуз готов компенсировать и разницу между платным обучением, которое было у них, и тем, которое будет у других, например у РГГУ или иных. То есть они понесут определённые финансовые затраты», — отметил Соловьёв в разговоре с RT.

«Имеющиеся федеральные законы этого не запрещают», — заключил юрист.

«Ключевыми условиями являются перевод целыми группами, а также полная сохранность образовательной программы, всех условий и стоимости обучения. При этом, если цена в вузе-партнере выше, разница будет компенсирована городом», — уточнили в учебном заведении.