Юрист оценил ситуацию с переводом студентов из МГПУ
Юрист Соловьёв: вузы имеют право пересматривать свои программы
Вузы имеют право пересматривать свои образовательные программы в соответствии с федеральным законодательством. Об этом заявил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
Напомним, с 1 сентября 2026 года МГПУ закроет все непедагогические направления, а студентов переведут в другие ведущие вузы страны с сохранением стоимости обучения.
«Вуз готов компенсировать и разницу между платным обучением, которое было у них, и тем, которое будет у других, например у РГГУ или иных. То есть они понесут определённые финансовые затраты», — отметил Соловьёв в разговоре с RT.
Он подчеркнул, что учебное заведение в праве самостоятельно определять направления обучения, а также открывать и закрывать те или иные программы.
«Имеющиеся федеральные законы этого не запрещают», — заключил юрист.
Тем временем «Москва 24» сообщает, что МГПУ уже провёл переговоры с вузами-партнерами для обеспечения гарантий обеспечить гарантии перевода студентов.
«Ключевыми условиями являются перевод целыми группами, а также полная сохранность образовательной программы, всех условий и стоимости обучения. При этом, если цена в вузе-партнере выше, разница будет компенсирована городом», — уточнили в учебном заведении.
Кроме того, перевод будет осуществляться без дополнительных экзаменов.