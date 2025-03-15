В России предложили повысить НДФЛ для сверхбогатого меньшинства

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Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил повысить ставку НДФЛ до 35% для россиян с годовым доходом свыше 500 миллионов рублей. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Депутат Госдумы подчеркнул, что прогрессивная шкала налогообложения должна учитывать растущее социальное неравенство.
Граждане с доходами ниже прожиточного минимума должны быть освобождены от налогов, а для сверхбогатых необходимо ввести повышенные ставки: 25% для доходов от 250 до 500 миллионов рублей и 35% — свыше 500 миллионов.
Миронов раскритиковал текущую систему, где даже при заработке в 50 миллиардов рублей ставка остаётся на уровне 22%. Он отметил, что эту инициативу поддержал Минфин в 2023 году.
Ранее сообщалось, что программа льготной семейной ипотеки с 1 апреля расширяется на вторичное жильё в регионах с низкими темпами строительства.
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Граждане с доходами ниже прожиточного минимума должны быть освобождены от налогов, а для сверхбогатых необходимо ввести повышенные ставки: 25% для доходов от 250 до 500 миллионов рублей и 35% — свыше 500 миллионов.
Миронов раскритиковал текущую систему, где даже при заработке в 50 миллиардов рублей ставка остаётся на уровне 22%. Он отметил, что эту инициативу поддержал Минфин в 2023 году.
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«Зарабатываешь ты 50 миллионов или 50 миллиардов, все равно отчисляешь 22%. «Справедливая Россия – За правду» настаивала на другом подходе», — сказал депутат.Партия СРЗП более 20 лет добивается реформы налоговой системы. Миронов напомнил, что за последние два года состояние российских миллиардеров выросло на 26,5 миллиарда долларов, однако их налоговая нагрузка остаётся минимальной.
Ранее сообщалось, что программа льготной семейной ипотеки с 1 апреля расширяется на вторичное жильё в регионах с низкими темпами строительства.
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Мария Моисеева