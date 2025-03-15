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В Госдуме раскритиковали законопроект о выплатах домохозяйкам

Депутат Фархатов: законопроект о выплатах домохозяйкам увеличит нагрузку бюджета
Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Законопроект о введении выплат для домохозяек сильно увеличит нагрузку на бюджет, к тому же он финансово-экономически необоснован. Об этом заявил депутат Госдумы Айрат Фаррахов в беседе с «Татар-информом».
По его словам, для обеспечения столь значительной части населения выплатами размером с прожиточный минимум придется значительно повысить налоги, что в целом является неприемлемым.
«Фаррахов отметил, что на современном рынке труда существует множество вакансий и каждый человек имеет возможность найти работу с достойной заработной платой. Депутат подчеркнул, что не поддержит данный проект закона», — пишет издание.
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Автоэксперт раскрыл, когда лучше покупать машину
Автоэксперт Корнев: машину лучше покупать перед Новым годом и в конце зимы
15 марта 2025, 00:05

Фото: iStock/ByoungJoo

Машину лучше покупать перед Новым годом или в конце зимы — начале весны, так как в эти периоды чаще всего появляются скидки на автомобили. Об этом заявил глава управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев. По его словам, охоту за скидками следует начинать с мониторинга свежих новостей — появление новой модели у какой-либо марки часто влечет за собой скидки на старые авто.
«Выпрашивать скидку по телефону смысла нет, тем более сейчас. Вы должны установить с продавцом личный контакт. Приезжаете в салон, выбираете нужную машину и начинаете разговаривать с подоспевшим менеджером о ее преимуществах, других автомобилях, комплектациях, — обо всем, только бы показать серьезность своих намерений. Можете записаться на тест-драйв или попроситься на второй визит, «чтобы было время обдумать покупку». Вы должны убедить продавца, что созрели к покупке, осталось только аккуратно поговорить о скидке», — поделился советом аналитик в беседе с «Известиями».
В свою очередь директор по сервису и запчастям автодилера «Авилон» Алексей Шпикалов сообщил, почему выросли цены на сезонный шиномонтаж — порядка 15% за год. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт пояснил, что на конечную стоимость услуг сильно повлияло повышение зарплат работников шиномонтажных станций.
«По словам эксперта, в этом году сезон смены зимних шин на летние начался раньше, так как в некоторых российских регионах установилась плюсовая температура. По закону переобуваться разрешено с 1 марта. Менять шины рекомендуется при повышении среднесуточной температуры до 5 градусов и более», — пишет издание.
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Россияне назвали желаемый уровень зарплаты для своих детей
Исследование: россияне хотят, чтобы зарплата их детей достигала 200 тысяч рублей
15 марта 2025, 00:03

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Большинство россиян хотят, чтобы зарплата их детей достигала 200 тысяч рублей. К соответствующим выводам пришло исследование Группы Ренессанс Страхование и hh.ru. Как отмечается, 23% опрошенных хотят зарплаты для детей от 150 до 200 тысяч рублей в месяц, а 18% — от 200 до 300 тысяч рублей.
«Ежемесячный доход детей в размере от 50–100 тыс. руб. устроил бы всего 7% опрошенных. 21% были бы не против, если бы их ребенок получал 100–150 тыс. руб. <…> 13% — на уровне 300–500 тыс. руб., 8% — 500–1000 тыс. руб. И наконец, каждый десятый рассчитывает, что ежемесячный доход его ребенка будет превышать 1 млн рублей», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с итогами исследования.
Вместе с тем, согласно данным опроса MANGO OFFICE, более 80% работающих россиян хотели бы разделять работу и личную жизнь в интернете. Как сообщает RT, изучивший результаты опроса, 85% опрошенных считают, что было бы лучше, если рабочие чаты находились отдельно от личных переписок и контента. Директор по продажам организации Александр Шикинов отметил, что это исследование выявило важную задачу для топ-менеджеров.
«Рабочие коммуникации становятся все более хаотичными. Сотрудники российских компаний в открытую говорят, что качество бизнес-общения должно быть улучшено. Они перегружены сообщениями, путаются и отвлекаются на личные и деловые чаты», — пояснил он.
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«Морозы ниже -45 градусов теперь в прошлом»: климатолог о зиме в Сибири на ближайшие полвека
Климатолог Непомнящих: морозы ниже -45 градусов покинут Сибирь на полвека
14 марта 2025, 23:43

Фото: iStock/Golga101

Аномальные морозы с температурой ниже -45 градусов покинут Сибирь на ближайшие полвека. Об этом заявил климатолог Алексей Непомнящих. По его словам, зимы в этом регионе с каждым годом будут становиться все теплее, а холода сместятся в Бурятию и Хабаровский край.
«На тренд антропогенного потепления время от времени накладываются естественные вариации, которые могут приводить к коротким похолоданиям. Однако в будущем, скорее всего, будет больше теплых и снежных зим, чем морозных», — приводит «Сiбдепо» слова эксперта.
Вместе с тем минувшая пятница, 14 марта, стала самым теплым днем в Москве с начала 2025 года. Как сообщил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, температура конца рабочей недели превысила предыдущий рекорд на 0,2 градуса, передает АГН «Москва».
«Обновив утром рекордный максимум, температура воздуха в столице продолжила расти, и к 10:00 утра достигла отметки в плюс 12,5 градуса — это самая высокая температура, зафиксированная в столице с начала 2025 года, и на 0,2 градуса выше, чем было у прежнего лидера — 11 марта», — поделился метеоролог.
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#похолодание
#метеоролог
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Юрист раскрыл неожиданное последствие закона о самозапрете кредитов
Юрист Кваша: мошенники находят потенциальных жертв через самозапрет на кредиты
14 марта 2025, 23:41

Фото: iStock/nevodka

После введения меры, открывающей возможность оформлять самозапрет на кредиты, мошенники смогли легче вычислять людей, которые более подвержены риску, что их могут обмануть. Об этом заявил юрист Дмтрий Кваша. По его словам, аферисты уже начали придумывать новые скрипты общения под такие категории граждан.
«Сказать, что введение самозапрета повлияло на рост числа мошенников, нельзя. Просто они обнаружили для себя еще одну ветку в своем направлении деятельности, с помощью которой могут воздействовать на психику человека, подстраиваться под его страхи, риски, боязни», — поделился эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Также стало известно, что российские банки в 2025 году вернут своим клиентам на 50% больше денег, похищенных мошенниками, чем было в прошлом году. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на «Газету.Ru». Предполагается, что сумма возврата столь существенно вырастет из-за роста всего сегмента мошенничества и из-за более эффективной борьбы с нелегальными схемами вывода денег.
«К факторам увеличения возвратов относятся новые меры против так называемых «дропов» (посредников, обналичивающих похищенные деньги) и введение дополнительных ограничений на подозрительные транзакции. Также ожидается развитие механизмов заморозки сомнительных операций», — пишет издание.
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Минздрав уточнит перечень медицинских показаний для тех, кому разрешат делать аборты
14 марта 2025, 23:29

Фото: iStock/Yta2

Минздрав России планирует обновить перечень медицинских показаний для абортов. Будут учитываться достижения современной медицины, которые позволяют сохранить здоровье матери и плода в ранее критических случаях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Проект приказа, опубликованный на портале нормативных актов, пересматривает критерии 2007 года. Акцент сделан на ситуациях, когда беременность угрожает жизни женщины из-за тяжелых заболеваний и серьезных медицинских противопоказаний, и прерывание вынашивания плода можно счесть необходимым.

«Отмечается, что там (в проекте приказа) также скорректированы критерии тяжести состояния, акцент сделан на более тяжелых медицинских противопоказаниях к продолжению развития беременности: наличие устойчивых (постоянных и некупируемых) нарушений функции органов и систем, при поражении жизненно важных органов, резистентности к любым видам проводимой терапии», — передает РИА Новости, ссылаясь на документ.
Прерванная беременность, измена и любовь, из-за которой она могла умереть: роковые мужчины Марины Голуб
Прерванная беременность, измена и любовь, из-за которой она могла умереть: роковые мужчины Марины Голуб
Как пояснила РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Наталья Долгушина, новые методики диагностики и лечения расширили возможности сохранения беременности даже при наличии серьёзных заболеваний.

В документе также унифицированы подходы к ведению пациенток с онкологией и сердечно-сосудистыми патологиями, где сегодня возможно успешное вынашивание.

Например, при раке противоопухолевая терапия теперь совместима с вынашиванием, а показания к прерыванию из-за болезней сердца ограничены крайне тяжелыми случаями.

Ранее «Радио 1» передавало, что начало дачного сезона в Москве в 2025 году может начаться раньше из-за аномального тепла.

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