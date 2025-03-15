В Госдуме раскритиковали законопроект о выплатах домохозяйкам

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Законопроект о введении выплат для домохозяек сильно увеличит нагрузку на бюджет, к тому же он финансово-экономически необоснован. Об этом заявил депутат Госдумы Айрат Фаррахов в беседе с «Татар-информом».
По его словам, для обеспечения столь значительной части населения выплатами размером с прожиточный минимум придется значительно повысить налоги, что в целом является неприемлемым.
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«Фаррахов отметил, что на современном рынке труда существует множество вакансий и каждый человек имеет возможность найти работу с достойной заработной платой. Депутат подчеркнул, что не поддержит данный проект закона», — пишет издание.Читайте также:
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Данил Пономарев