Юрист ответил, что делать с найденным на улице телефоном
В России нашедший чужой телефон на улице не имеет права оставлять его себе — такие действия могут приравнять к краже. Разграничение между находкой и уголовно наказуемым деянием регулируется двумя кодексами: Уголовным и Гражданским.
Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредил адвокат Антон Ключко. Как пояснил специалист, статья 158 УК РФ устанавливает наказание за тайное хищение чужого имущества, тогда как статья 227 ГК РФ определяет порядок действий с найденными вещами и, по сути, предлагает алгоритм законопослушного поведения. Особое внимание эксперт обратил на специфику мобильных устройств: телефон обладает уникальными индивидуальными признаками — SIM-карта и другие данные привязаны к конкретному владельцу.
«Именно поэтому, если кто‑то подобрал телефон и не предпринял попыток его вернуть, такие действия могут быть квалифицированы как кража», — подчеркнул Ключко.
Юрист отметил, что это правило действует даже при отсутствии прямого противоправного умысла: бездействие в виде отказа от поиска хозяина уже расценивается законом как намерение присвоить чужую вещь. В качестве примера он привел ситуацию, когда водитель такси находит забытый пассажиром гаджет и не сдает его в диспетчерскую службу, а оставляет у себя.
«Это тоже образует состав кражи — независимо от мотивов», — произнес собеседник.По словам Ключко, правильный порядок действий зависит от места находки. В общественных пространствах — торговых центрах, кафе, транспорте — гаджет следует незамедлительно передать администрации или ответственному сотруднику. Если телефон найден на улице, необходимо обратиться в полицию или местный орган самоуправления с соответствующим заявлением. Это зафиксирует добросовестность нашедшего и подтвердит, что он не пытался утаить находку, а предпринял все возможное для возврата вещи владельцу.
При этом закон защищает и интересы самого гражданина, нашедшего имущество. Как напомнил эксперт, согласно статьям 227-228 ГК РФ, если хозяин не объявится в течение шести месяцев, нашедший получает право собственности на телефон. Кроме того, он имеет право требовать вознаграждение за возврат.
«Этот механизм призван стимулировать людей не скрывать находки, а действовать открыто», — резюмировал Ключко.