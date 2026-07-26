Юрист ответил, что делать с найденным на улице телефоном

26 июля 2026, 14:39

Юрист Ключко: найденный телефон нельзя оставить у себя

Фото: istockphoto/dikushin

В России нашедший чужой телефон на улице не имеет права оставлять его себе — такие действия могут приравнять к краже. Разграничение между находкой и уголовно наказуемым деянием регулируется двумя кодексами: Уголовным и Гражданским.





Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредил адвокат Антон Ключко. Как пояснил специалист, статья 158 УК РФ устанавливает наказание за тайное хищение чужого имущества, тогда как статья 227 ГК РФ определяет порядок действий с найденными вещами и, по сути, предлагает алгоритм законопослушного поведения. Особое внимание эксперт обратил на специфику мобильных устройств: телефон обладает уникальными индивидуальными признаками — SIM-карта и другие данные привязаны к конкретному владельцу.





«Именно поэтому, если кто‑то подобрал телефон и не предпринял попыток его вернуть, такие действия могут быть квалифицированы как кража», — подчеркнул Ключко.

«Это тоже образует состав кражи — независимо от мотивов», — произнес собеседник.

«Этот механизм призван стимулировать людей не скрывать находки, а действовать открыто», — резюмировал Ключко.