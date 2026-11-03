Юрист разъяснил, как можно распорядиться унаследованной ребенком квартирой

03 ноября 2026, 12:30

Юрист Хаминский: унаследованную ребенком квартиру можно сдать в аренду

Фото: istockphoto/Evkaz

Юрист Александр Хаминский разъяснил, как родители могут распоряжаться имуществом несовершеннолетнего наследника. По его словам, если бабушка завещала квартиру десятилетнему внуку, после оформления бумаг он становится полноценным собственником жилья вне зависимости от возраста вступления в наследство.