Юрист разъяснил, как можно распорядиться унаследованной ребенком квартирой
Юрист Александр Хаминский разъяснил, как родители могут распоряжаться имуществом несовершеннолетнего наследника. По его словам, если бабушка завещала квартиру десятилетнему внуку, после оформления бумаг он становится полноценным собственником жилья вне зависимости от возраста вступления в наследство.
Однако самостоятельно распоряжаться недвижимостью до совершеннолетия ребёнок не сможет — его интересы в этот период представляют родители, пишет RT. Так, они вправе сдавать квартиру в аренду, но для этого необходимо предварительно получить разрешение органа опеки и попечительства. Договор при этом заключается взрослыми от имени ребёнка, а полученные деньги принадлежат не им, а самому несовершеннолетнему.
Расходовать средства от сдачи жилья можно исключительно в интересах ребёнка и с предварительного разрешения опеки, добавил собеседник. Например, деньги могут направляться на образование, лечение и другие потребности ребёнка, но не на личные расходы родителей. Продать квартиру до совершеннолетия также возможно — для этого тоже потребуется предварительное разрешение опеки.
По закону отчуждение недвижимости малолетнего допускается в исключительных случаях и только если этого требуют его интересы — например, при переезде семьи или необходимости оплатить дорогостоящее лечение, обратил внимание Хаминский. На практике опека обычно требует предоставить ребёнку взамен другое жильё либо обеспечить сохранение вырученных средств в его собственности, то есть зачислить их на счёт ребёнка. При этом Верховный суд неоднократно указывал, что согласие органа опеки само по себе не делает сделку законной, если ребёнок фактически лишается имущества и не получает равноценной компенсации, подытожил специалист.
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