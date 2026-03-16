Юрист Зотова объяснила, в каких случаях полагаются штрафы за оскорбления в Сети
Штраф за оскорбление в интернете может получить как физическое, так и юридическое лицо. Адвокат Екатерина Зотова объяснила, что значение имеет то, «был ли доступ к оскорблению у третьих лиц».
«Если сообщение, публикация или высказывание мог прочитать или услышать кто-то еще, помимо адресата, такое оскорбление рассматривается как публичное», — уточнила она в беседе с «Газетой.Ru».Если же сообщение с оскорблением увидел только человек, которому оно адресовано, то это будет считаться частным случаем.
Юридическое лицо могут привлечь к ответственности в случаях, когда действия собеседника унижают честь и достоинство конкретного человека. Это должно быть оскорбление, явно противоречащее нормам поведения. Например, если собеседник получил такое послание от лица компании, или если сама компания публично разместила подобные высказывания.
Однако, по словам юриста, к штрафам за интернет-оскорбления прибегают нечасто. Сейчас число подобных дел не растет. Ужесточение ответственности направлено на изменение поведения пользователей в Сети.