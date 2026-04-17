Один вопрос раскроет афериста: юрист назвала главный признак обмана
Адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко посоветовала задавать звонящему из «банка» проверочные вопросы. Такой шаг быстро вскрывает ложь и ломает сценарий аферистов. Об этом пишет «Газета.ru».
Юрист в беседе с «Газетой.ru» рекомендует уточнить, как банк сообщает о рисках и где клиенту увидеть сведения о спорной операции. Настоящий сотрудник назовет канал, время, сумму и статус платежа. Мошенник чаще уходит в общие фразы.
Еще один тревожный сигнал — давление и спешка. Если собеседник требует код из СМС, реквизиты карты или перевод денег, общение стоит сразу прекратить. После этого лучше самому позвонить в банк по официальному номеру.
О телефонных мошенниках знают все. О них говорят по телевизору, пишут в интернете, в том числе на сайтах крупных банков. Однако люди снова и снова попадаются в ловушки злоумышленников, объясняя это тем, что чувствовали себя как под гипнозом. Дело в том, что мошенники используют методы психологического воздействия, и нужно учиться им противостоять.
