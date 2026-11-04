Юрист ответил, можно ли есть продукты в магазине перед оплатой

04 ноября 2026, 11:33

Юрист Алешкин: сначала продукты нужно оплатить, а потом уже есть в магазине

Фото: istockphoto/Kwangmoozaa

Закон напрямую не запрещает употреблять продукты в магазине до оплаты, однако до расчёта товар остаётся собственностью магазина, поэтому во избежание конфликтных ситуаций его лучше сначала оплатить. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Андрей Алешкин.





По его словам, обычно, если человек вскрыл упаковку или съел товар в магазине, а затем оплатил его, проблем не возникает. Если же покупатель ушёл не заплатив, это может квалифицироваться как мелкое хищение, за которое предусмотрена административная ответственность. При повторном инциденте возможна уже уголовная ответственность за кражу.





«До момента оплаты товар принадлежит магазину. Даже если покупатель намерен заплатить позже, это само по себе не означает, что он уже вправе распоряжаться продуктом», — пояснил собеседник РИА Новости.

«Позиция «я просто попробовал, а потом собирался заплатить» юридической индульгенцией не является. Самый безопасный вариант — сначала оплатить товар, а уже потом его съесть», — резюмировал Алешкин.