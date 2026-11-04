Юрист ответил, можно ли есть продукты в магазине перед оплатой
Юрист Алешкин: сначала продукты нужно оплатить, а потом уже есть в магазине
Закон напрямую не запрещает употреблять продукты в магазине до оплаты, однако до расчёта товар остаётся собственностью магазина, поэтому во избежание конфликтных ситуаций его лучше сначала оплатить. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Андрей Алешкин.
По его словам, обычно, если человек вскрыл упаковку или съел товар в магазине, а затем оплатил его, проблем не возникает. Если же покупатель ушёл не заплатив, это может квалифицироваться как мелкое хищение, за которое предусмотрена административная ответственность. При повторном инциденте возможна уже уголовная ответственность за кражу.
«До момента оплаты товар принадлежит магазину. Даже если покупатель намерен заплатить позже, это само по себе не означает, что он уже вправе распоряжаться продуктом», — пояснил собеседник РИА Новости.
Магазин не вправе штрафовать, задерживать и досматривать личные вещи покупателей, отметил Алешкин. Охрана может лишь потребовать оплатить товар или вызвать полицию при подозрении на хищение. Чтобы избежать конфликта, адвокат советует сохранять упаковку или этикетку от съеденных продуктов, оплачивать товар до выхода из магазина и при споре сразу предлагать пройти к кассе.
С весовыми товарами — фруктами, конфетами или орехами — лучше сначала попросить сотрудника магазина взвесить товар и наклеить ценник, а уже потом вскрывать упаковку. Ярлык с весом и стоимостью нужно сохранить до кассы: если часть продукта съедена до взвешивания, кассир не сможет корректно определить исходный вес.
«Позиция «я просто попробовал, а потом собирался заплатить» юридической индульгенцией не является. Самый безопасный вариант — сначала оплатить товар, а уже потом его съесть», — резюмировал Алешкин.