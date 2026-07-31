Юрист ответил, можно ли указывать в объявлении о сдаче жилья пункты «только славянам» и «без детей»

31 июля 2026, 19:12

Юрист Хаминский: нельзя требовать национальность при сдаче жилья в аренду

Фото: istockphoto/takasuu

Юрист Александр Хаминский прокомментировал участившиеся случаи дискриминационных требований в объявлениях об аренде жилья. Он разграничил условия «без детей» и «только для славян», указав на принципиальную разницу с точки зрения закона.