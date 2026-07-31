Юрист ответил, можно ли указывать в объявлении о сдаче жилья пункты «только славянам» и «без детей»
Юрист Александр Хаминский прокомментировал участившиеся случаи дискриминационных требований в объявлениях об аренде жилья. Он разграничил условия «без детей» и «только для славян», указав на принципиальную разницу с точки зрения закона.
По словам руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области, указание в объявлении о сдаче квартиры «лицам славянской национальности» является грубым нарушением Конституции РФ, пишет «Газета.Ru». Основной закон гарантирует равенство прав независимо от расы и национальности, поэтому подобные формулировки подпадают под признаки дискриминации и могут стать основанием для привлечения арендодателя к административной ответственности.
Иначе обстоит дело с требованием сдать жилье исключительно семье без детей. Хаминский отметил, что, хотя это и может выглядеть неэтично, юридически такая практика не считается дискриминацией. В России действует принцип свободы договора: собственник вправе устанавливать специальные условия для обеспечения сохранности своего имущества.
Сложность возникает при коллизии права собственности и права на жилище. Особый случай — когда договор заключался с условием «без детей», но в период его действия у арендаторов рождается ребенок. Эксперт подчеркнул, что это не является автоматическим основанием для расторжения договора по инициативе хозяина. Ребенок, вселяясь к родителям, получает равное с ними право пользования жильем, и его выселение без предоставления другого помещения невозможно.
Хаминский рекомендовал сторонам обсуждать такие риски до подписания договора. Арендодатель не вправе запретить третьим лицам рожать детей, поэтому целесообразно предусмотреть в контракте пункты об изменении цены и дополнительной ответственности за имущество в зависимости от состава семьи арендатора.
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