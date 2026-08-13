Юрист заявил, что сбивший пиар-директора «Москвички» может избежать тюрьмы
Водитель, сбивший в Москве пиар-директора «Москвички» Екатерину Чаковскую, теоретически может избежать уголовного наказания. Об этом NEWS.ru заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.
По словам специалиста, дальнейшая судьба уголовного дела напрямую зависит от результатов судебно-медицинской экспертизы. Именно эксперты должны окончательно установить степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшей.
Уголовное дело было возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 264 УК РФ. Как отметил Хаминский, основанием для квалификации стали сразу два обстоятельства — оставление места ДТП и первоначальная медицинская оценка тяжести травм Чаковской.
При этом справка из больницы не является окончательным заключением о степени вреда здоровью. По мнению юриста, судмедэксперты могут прийти к выводу, что травмы относятся к вреду средней тяжести.
«В этом случае основания для уголовного преследования по тяжкой статье отпадут и дело будет закрыто», — заявил Хаминский.Если уголовное дело действительно прекратят, пострадавшая сможет добиваться компенсации причинённого вреда в рамках гражданского процесса. По словам юриста, иск можно будет предъявить непосредственно водителю.
Кроме того, гражданско-правовая ответственность может распространяться и на владельца грузовика. Как пояснил Хаминский, собственник источника повышенной опасности обязан возмещать причинённый им вред в предусмотренных законом случаях.