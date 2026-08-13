Юрист заявил, что сбивший пиар-директора «Москвички» может избежать тюрьмы

13 августа 2026, 17:23

Юрист Хаминский объяснил, при каком условии уголовное дело могут закрыть

Фото: Istock / Rawf8

Водитель, сбивший в Москве пиар-директора «Москвички» Екатерину Чаковскую, теоретически может избежать уголовного наказания. Об этом NEWS.ru заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.





По словам специалиста, дальнейшая судьба уголовного дела напрямую зависит от результатов судебно-медицинской экспертизы. Именно эксперты должны окончательно установить степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшей.



Уголовное дело было возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 264 УК РФ. Как отметил Хаминский, основанием для квалификации стали сразу два обстоятельства — оставление места ДТП и первоначальная медицинская оценка тяжести травм Чаковской.



При этом справка из больницы не является окончательным заключением о степени вреда здоровью. По мнению юриста, судмедэксперты могут прийти к выводу, что травмы относятся к вреду средней тяжести.





«В этом случае основания для уголовного преследования по тяжкой статье отпадут и дело будет закрыто», — заявил Хаминский.