Сотрудник отработал меньше минуты перед увольнением в первый рабочий день

31 июля 2026, 11:53

Сотрудника медучреждения в Швеции уволили спустя 47 секунд первого рабочего дня

Фото: istockphoto/BernardaSv

В Швеции разразился скандал: сотрудника дома престарелых в Стокгольме уволили спустя всего 47 секунд после официального начала его первого рабочего дня. Об этом сообщает издание Daily Star.