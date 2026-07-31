Сотрудник отработал меньше минуты перед увольнением в первый рабочий день
В Швеции разразился скандал: сотрудника дома престарелых в Стокгольме уволили спустя всего 47 секунд после официального начала его первого рабочего дня. Об этом сообщает издание Daily Star.
Мужчина, чье имя не раскрывается, заранее предупредил руководство о своем психическом расстройстве — панических атаках. Наниматели заверили, что это не является препятствием для трудоустройства. Однако в день выхода на смену новичок столкнулся с трудностями: он пришел вовремя, но не смог найти раздевалку, а один из коллег отказался подсказать, где она находится.
Ситуация вызвала у сотрудника приступ тревоги. Чтобы прийти в себя, он ненадолго вышел на улицу, после чего отправил руководителю сообщение с объяснением произошедшего. В ответ начальник немедленно позвонил и заявил об увольнении, несмотря на то, что был проинформированным о состоянии здоровья подчиненного.
Пострадавший утверждает, что умолял дать ему второй шанс, но получил категорический отказ. Теперь он подал официальную жалобу, обвинив работодателя в дискриминации по признаку хронического заболевания. В центре внимания — вопрос о том, насколько законно расторгать трудовой договор в подобных обстоятельствах и обязан ли был работодатель предоставить адаптационные меры.
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