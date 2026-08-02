Юрист объяснила россиянам, как подтвердить утерянный трудовой стаж из 90-х

02 августа 2026, 04:05

Юрист Веревкина: Для подтверждения трудового стажа из 90-х требуются архивные справки

Фото: iStock/Oleg Elkov

Юрист Юлия Веревкина объяснила, как россиянам подтвердить трудовой стаж из 1990-х, если документы утеряны или предприятия закрыты. Её слова передает агентство «Прайм».





Эксперт указала на сложности, с которыми сталкиваются те, чья трудовая деятельность пришлась на «лихие» годы – период массовых банкротств, нерегулярного ведения архивов и «исчезновения» части предприятий. Судебная практика признаёт, что мелкие дефекты оформления, например нечёткие печати или исправления, не должны лишать человека пенсионных прав.



