Юрист объяснила россиянам, как подтвердить утерянный трудовой стаж из 90-х
Юрист Веревкина: Для подтверждения трудового стажа из 90-х требуются архивные справки
Юрист Юлия Веревкина объяснила, как россиянам подтвердить трудовой стаж из 1990-х, если документы утеряны или предприятия закрыты. Её слова передает агентство «Прайм».
Эксперт указала на сложности, с которыми сталкиваются те, чья трудовая деятельность пришлась на «лихие» годы – период массовых банкротств, нерегулярного ведения архивов и «исчезновения» части предприятий. Судебная практика признаёт, что мелкие дефекты оформления, например нечёткие печати или исправления, не должны лишать человека пенсионных прав.
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Эксперт советует действовать по чёткому плану, чтобы защитить свои права. Сначала следует запросить архивные справки о существовании организации, затем найти коллег-свидетелей и собрать любые платёжные документы того времени. Информация о медицинском страховании также будет полезной.
В случае отказа ПФР важно подать иск в суд в течение трёх месяцев с момента получения отрицательного ответа. Если человеку удастся собрать косвенные подтверждения своего трудового стажа, суд, скорее всего, встанет на его сторону, даже если работодатель не платил взносы.
Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора разъяснили россиянам порядок возврата средств за платное образование. Чтобы начать процесс, требуется подготовить письменное заявление, которое составляют в свободной форме на имя руководителя учебного заведения. Подробности читайте в материале «Радио 1».