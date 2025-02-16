Что делать при потере паспорта? ​Юрист раскрыл гражданам РФ алгоритм действий

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Если гражданин России потерял паспорт, ему необходимо обратиться в полицию, сообщил заслуженный юрист Иван Соловьев в беседе с 360.ru.
Он предупредил, что утраченный документ могут использовать в криминальных целях, поэтому важно сразу подать заявление, чтобы информация о пропаже была внесена в базу данных правоохранительных органов.
Соловьев отметил, что подлинные бланки паспортов представляют особую ценность в преступном мире, что делает своевременное обращение в полицию необходимым шагом.
Если паспорт утерян по вине владельца, придется заплатить штраф от 100 до 300 рублей. Для восстановления документа необходимо записаться на прием в МВД России, подготовить фотографии и комплект обязательных документов, а также оплатить госпошлину в размере 1500 рублей.
Изготовление нового паспорта занимает 5 рабочих дней.
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Соловьев отметил, что подлинные бланки паспортов представляют особую ценность в преступном мире, что делает своевременное обращение в полицию необходимым шагом.
Если паспорт утерян по вине владельца, придется заплатить штраф от 100 до 300 рублей. Для восстановления документа необходимо записаться на прием в МВД России, подготовить фотографии и комплект обязательных документов, а также оплатить госпошлину в размере 1500 рублей.
Изготовление нового паспорта занимает 5 рабочих дней.
Ранее сообщалось, что стал известен максимальный лимит дохода для расчета больничного в 2025 году.
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Мария Моисеева