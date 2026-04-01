Юрист пояснил, как делится ипотечная квартира при разводе

01 апреля 2026, 18:57

Юрист Хаминский: Ипотечная квартира при разводе делится между супругами

Ипотечная квартира делится при разводе, даже если ее оформили на одного супруга. Об этом рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.





Он пояснил, что закон считает все приобретенное в браке имущество совместно нажитым, несмотря на кого оформлены ипотечный договор и квартира. Поэтому и долг по кредиту делится между супругами в равных долях. Все сделки с ипотечной недвижимостью требуют обязательного согласия банка, уточнил юрист.





«Однако если квартира куплена до брака, а кредит выплачивался уже после заключения брака, она останется тому, на кого оформлена. При этом второй супруг может претендовать на половину выплаченных по ипотеке в браке средств», — отметил Хаминский в разговоре с RT.