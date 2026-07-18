В ВОЗ раскрыли, как россиянам снизить риск развития рака

18 июля 2026, 01:55

В ВОЗ назвали отказ от курения и спиртного одним из способов профилактики рака

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Во Всемирной организации здравоохранения перечислили эффективные меры профилактики рака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский офис ВОЗ.