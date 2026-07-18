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В ВОЗ раскрыли, как россиянам снизить риск развития рака

В ВОЗ назвали отказ от курения и спиртного одним из способов профилактики рака
Фото: iStock/megaflopp

Во Всемирной организации здравоохранения перечислили эффективные меры профилактики рака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский офис ВОЗ.



В рекомендациях организации – комплексный подход, включающий отказ от курения и употребления спиртного. Также необходимо поддерживать сбалансированный рацион питания, не забывать про регулярную физическую нагрузку и вовремя проводить вакцинацию против инфекций, которые могут провоцировать развитие рака (например, ВПЧ и гепатит В).

Кроме того, эксперты советуют по возможности уменьшать контакт с канцерогенами в быту и на производстве и не пренебрегать ранней диагностикой. В ВОЗ подчёркивают, что осознанная профилактика, своевременное выявление болезни и доступ к качественному лечению остаются ключевыми факторами снижения заболеваемости раком.

Мария Моисеева

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