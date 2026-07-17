«На сайтах знакомств сидят Том Круз и Роналдиньо»: Елена Борщева пошутила о поиске любви

17 июля 2026, 20:40

Елена Борщева высмеяла мошенников на сайтах знакомств

Елена Борщева (Фото: Instagram* / @lenaborshcheva)

Елена Борщева поделилась своим мнением о знакомствах в интернете. Юмористка призналась, что спокойно относится к поиску второй половины через специальные сервисы, если такие знакомства действительно приводят к крепким отношениям. Об этом сообщает Popcake.





По словам Борщевой, сам формат знакомств в сети не вызывает у нее вопросов, однако она напомнила, что пользователи нередко сталкиваются с фейковыми аккаунтами и мошенниками.





«Сейчас все сидят на разных сайтах, переписываются, но потом очень мало браков. Если от сайта знакомств происходит много пар, которые живут счастливо в браке, а не разбежались — то почему нет?» — отметила артистка.

«В социальных сетях люди так себя фильтрами переделывают, что на сайтах знакомств сидят, например, Том Круз и Роналдиньо. И у них еще даже деньги заканчиваются, и женщины им высылают. Понимаете, что происходит?» — пошутила юмористка.