«На сайтах знакомств сидят Том Круз и Роналдиньо»: Елена Борщева пошутила о поиске любви
Елена Борщева высмеяла мошенников на сайтах знакомств
Елена Борщева поделилась своим мнением о знакомствах в интернете. Юмористка призналась, что спокойно относится к поиску второй половины через специальные сервисы, если такие знакомства действительно приводят к крепким отношениям. Об этом сообщает Popcake.
По словам Борщевой, сам формат знакомств в сети не вызывает у нее вопросов, однако она напомнила, что пользователи нередко сталкиваются с фейковыми аккаунтами и мошенниками.
«Сейчас все сидят на разных сайтах, переписываются, но потом очень мало браков. Если от сайта знакомств происходит много пар, которые живут счастливо в браке, а не разбежались — то почему нет?» — отметила артистка.При этом Борщева с юмором описала, кого иногда можно встретить в приложениях для знакомств.
«В социальных сетях люди так себя фильтрами переделывают, что на сайтах знакомств сидят, например, Том Круз и Роналдиньо. И у них еще даже деньги заканчиваются, и женщины им высылают. Понимаете, что происходит?» — пошутила юмористка.Артистка дала понять, что искать любовь в интернете можно, но не стоит терять бдительность и доверять каждому красивому профилю.