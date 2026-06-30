МВД напомнило о сроке замены паспорта после 20 и 45 лет

30 июня 2026, 07:13

МВД: россиянам нужно сменить паспорт в течение 90 дней

Фото: iStock/Pavel Starikov

В пресс-службе МВД России напомнили, что граждане обязаны подать заявление, фотографии и другие бумаги на новый паспорт в течение 90 календарных дней после достижения 20 или 45 лет. Об этом пишет РИА Новости.