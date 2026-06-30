МВД напомнило о сроке замены паспорта после 20 и 45 лет
В пресс-службе МВД России напомнили, что граждане обязаны подать заявление, фотографии и другие бумаги на новый паспорт в течение 90 календарных дней после достижения 20 или 45 лет. Об этом пишет РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что этот срок действует для плановой замены основного документа. Если человек пропустит отведенный период, ему придется решать вопрос уже с нарушением установленного порядка.
Отдельно в МВД обратили внимание на сохранность паспорта. При потере или краже документа на территории России нужно сразу обратиться с заявлением в органы внутренних дел.
Паспорт гражданина РФ является основным документом, удостоверяющим личность на территории страны. Он необходим для оформления большинства юридически значимых действий, включая регистрацию по месту жительства, заключение договоров, получение государственных услуг и проведение банковских операций.
Подать документы на замену паспорта можно несколькими способами, в том числе через подразделения по вопросам миграции, многофункциональные центры, а также через портал госуслуг при наличии подтвержденной учетной записи. Конкретный перечень необходимых документов и сроки оформления могут зависеть от основания замены.
На период изготовления нового паспорта гражданину при необходимости могут выдать временное удостоверение личности. Такой документ позволяет подтвердить личность в ряде повседневных ситуаций, пока основной паспорт находится на оформлении.
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