Эксперты предупредили о схеме с фото авто из соцсетей для страхового обмана

30 июня 2026, 07:53

Фото: iStock/olrat

Эксперты компании Mains Lab заявили, что мошенники собирают снимки автомобилей в соцсетях и на сайтах объявлений, а затем используют их для незаконного получения страховых выплат. Об этом пишет РИА Новости.