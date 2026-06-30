Эксперты предупредили о схеме с фото авто из соцсетей для страхового обмана
Эксперты компании Mains Lab заявили, что мошенники собирают снимки автомобилей в соцсетях и на сайтах объявлений, а затем используют их для незаконного получения страховых выплат. Об этом пишет РИА Новости.
По словам специалистов, в зоне особого риска находятся владельцы машин, публикующие фото с хорошо видимыми госномерами. Злоумышленники находят такие изображения в открытом доступе, после чего с помощью ИИ дорисовывают на кузове трещины, царапины, вмятины и другие следы аварии. После этого аферисты направляют в страховую компанию фиктивное заявление от имени хозяина машины. К нему они прикладывают поддельные снимки и счет за ремонт, пытаясь добиться компенсации.
В Mains Lab отметили, что преступники используют и другие приемы. Они могут представляться собственником автомобиля, чтобы поменять условия полиса или контактные данные без его согласия. Кроме того, похищенные персональные сведения и информацию о машине нередко передают другим криминальным группам. Еще одна схема связана с удалением реальных дефектов на фото. Сначала мошенники «очищают» снимки через ИИ, затем оформляют страховку онлайн, а спустя время отправляют в компанию исходные кадры с повреждениями и выдают их за последствия недавнего ДТП.
Как уточнили аналитики, встречается и более сложный вариант. Для покупки нового полиса злоумышленники показывают отретушированные изображения как доказательство ремонта, а потом снова используют старые фото с теми же вмятинами и пытаются получить выплату повторно.
Подобные схемы стали возможны из-за широкого распространения цифровых сервисов в страховании. Сегодня многие компании позволяют оформлять полисы, подавать заявления о страховом случае и загружать фотографии автомобиля дистанционно. Это делает услуги удобнее для клиентов, но одновременно повышает значение проверки подлинности документов и изображений.
Эксперты советуют автовладельцам внимательнее относиться к публикации снимков машины в открытом доступе. Желательно скрывать или замазывать государственные номера, не выкладывать крупные планы документов и ограничивать круг лиц, которые могут просматривать личные страницы. Также полезно регулярно проверять уведомления от страховой компании, чтобы вовремя заметить подозрительные изменения в полисе или заявках.
Страховщики, в свою очередь, все активнее внедряют технологии для выявления подделок, включая анализ метаданных, проверку следов редактирования изображений и сопоставление фотографий с архивными данными. В случае обнаружения обмана материалы могут быть переданы в правоохранительные органы, поскольку попытка незаконно получить страховую выплату может повлечь как гражданскую, так и уголовную ответственность.
Читайте также: