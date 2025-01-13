Юрист предупредил о новых мошенничествах с использованием ИИ

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В 2025 году еще больше вырастут случаи мошенничеств в отношении россиян, появятся новые способы обмана, в том числе, с использованием ИИ — сгенерированных изображений и звуков. Об этом предупредил доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его мнению, аферисты будут продолжать работать по схемам с подарочными сертификатами, скидками, картами, лотереями и розыгрышами.
«Будут выработаны новые способы обмана и вербовки. Особенно с использованием возможностей искусственного интеллекта, сгенерированных недостоверных изображений и звуков (дипфейков)», — поделился эксперт в беседе с RT.Первые подтверждения словам Соловьева вряд ли заставят себя долго ждать. К примеру, в Кемеровской области мошенники уже обманули 13-летнюю девочку на 400 тысяч рублей, списав их с карты ее мамы, сообщает «Сiбдепо». Школьница наткнулась на группу в мессенджере, где якобы разыгрывали 100 тысяч рублей.
«Для участия в конкурсе школьница подписалась на указанный канал, после чего получила сообщение от незнакомца. Он пояснил, что для получения выигрыша ей необходимо продиктовать номер банковской карты и сообщить коды из смс-сообщения», — приводит издание заявление регионального УМВД.Читайте также:
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