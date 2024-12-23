«Любовник оказался мошенником»: В Подмосковье мужчина обманом выманил у возлюбленной больше миллиона и пропал

Фото: iStock/designer491
Пока все внимание устремлено на кибербезопасность, «живые мошенники» не дремлют и продолжают обманывать россиян.
Жительница города Видное Московской области Елена Попова рассказала редакции «Радио 1» историю о том, как сосед-любовник брал у нее деньги в долг на починку автомобиля, лечение матери, похороны, нужды детей, а сам использовал их в совершенно других целях и возвращать не собирался. В итоге девушка осталась одна с двумя маленькими детьми и огромными кредитами.
Далее разговор пошел об оплате лечения матери — Елена взяла кредиты, чтобы помочь Сергею спасти маму. Получив собранные деньги, злополучный сосед сказал, что мама умерла, и теперь деньги нужны на похороны, далее — на билеты, потом снова на машину, на телефон ребенку, собственные нужды и так далее.
В конечном итоге у Елены долг перед банком — 1 386 570 рублей.
Фото: iStock/mactrunk
Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, адвокат Иван Мельников в беседе с «Радио 1» заявил, что шанс наказать мошенника есть, и перспектива у дела положительная.
По его словам, давать в долг до 500 тысяч рублей желательно в письменной форме — оформлять простую расписку, которую в будущем можно будет приложить к делу.
Он посоветовал пробовать обращаться в разные ведомства, но сначала написать общее заявление от всех пострадавших.
Читайте также:
Случайно ответил «ДА» и влез в кредит: раскрыта новая схема мошенничества по телефону
В Москве задержали мошенника-гастролера, который помогал обмануть актрису Рязанову
Мошенник получил 7 % от 165 млн рублей, которые он похитил у пенсионерки из Москвы
«У нас в доме все соседи жили очень дружно, доверяли друг другу и помогали. Мы начали общаться с Сергеем, все было хорошо, у него тоже дети, мы приятно проводили время. А потом он стал говорить, что у него заблокирована карта, и теперь он не может им помогать. Все началось с 20 тысяч. Потом он попросил денег, чтобы сделать коробку автомобиля, потому что он не может без нее работать — таксовать», — начала рассказывать женщина.
Далее разговор пошел об оплате лечения матери — Елена взяла кредиты, чтобы помочь Сергею спасти маму. Получив собранные деньги, злополучный сосед сказал, что мама умерла, и теперь деньги нужны на похороны, далее — на билеты, потом снова на машину, на телефон ребенку, собственные нужды и так далее.
«Мы не оформляли никакую расписку сначала, потому что я ему доверяла. У меня не было сомнений, что он все вернет. Он говорил, что продаст свою машину, и мы все закроем. А потом, когда я стала подозревать неладное, предложила как-то бумажно все оформить, он агрессивно отказался, и я поняла, что это обман. После я выяснила, что деньги он брал не только у меня, но и у других соседей, мама у него жива, а машина не является его собственностью. Меня просто обманули. Он скрылся, перестал отвечать и сказал, что будет общаться со мной только в отделе МВД», — поделилась пострадавшая.
В конечном итоге у Елены долг перед банком — 1 386 570 рублей.
«Хочется ей помочь чисто по-человечески. Набрала для него кредитов, а он исчез. Она с двумя детьми работает и в полном шоке», — обратился в редакцию «Радио 1» житель того же дома Андрей.
Фото: iStock/mactrunk
Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, адвокат Иван Мельников в беседе с «Радио 1» заявил, что шанс наказать мошенника есть, и перспектива у дела положительная.
«Если соседи напишут коллективное заявление относительно противоправных действий, если приложат подтверждающие факты (записи, видео, переписки), то его можно будет привлечь в дело о мошенничестве», — прокомментировал историю адвокат.
По его словам, давать в долг до 500 тысяч рублей желательно в письменной форме — оформлять простую расписку, которую в будущем можно будет приложить к делу.
«Если есть аудио, видео, переписки, то нужно все это поместить на флешку и отнести в отдел полиции. Если там не действуют, стоит писать в прокуратуру, просить принять меры в связи с отказом, то есть обжаловать отказные материалы. Если в прокуратуре не захотят с этим работать, нужно идти в суд. Человек имеет право хотя бы в простой форме написать, что с решением не согласен, что просит провести проверку», — объяснил эксперт.
Он посоветовал пробовать обращаться в разные ведомства, но сначала написать общее заявление от всех пострадавших.
«Рекомендация всем: если вы уже дали в долг, попробуйте все-таки записать разговор, чтобы были хотя бы какие-то доказательства», — дал совет Мельников.
Читайте также:
Случайно ответил «ДА» и влез в кредит: раскрыта новая схема мошенничества по телефону
В Москве задержали мошенника-гастролера, который помогал обмануть актрису Рязанову
Мошенник получил 7 % от 165 млн рублей, которые он похитил у пенсионерки из Москвы
Анастасия Бондарева