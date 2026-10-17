Академик РАН оценил идею переноса начала школьных уроков на девять утра

17 октября 2026, 02:59

Академик РАН Онищенко назвал неплохой идеей начало уроков в школах в девять утра

Фото: iStock/Smederevac

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко оценил идею переноса начала школьных уроков на девять утра. Его слова передает РИА Новости.





Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил такой сдвиг по времени, чтобы ученики, которые добираются до школы в тёмное время суток, чувствовали себя в большей безопасности.



По словам Онищенко, идею следует внимательно изучить и учесть ее возможные последствия. Академик РАН подчеркнул, что для детей начало уроков в девять утра будет нормальным изменением, однако некоторые родители будут опаздывать на работу, поскольку не у всех в семье есть бабушки и дедушки.



«Тогда нужно сдвигать рабочий день родителям. Хотя для ребят лишние полчаса поспать – это уже неплохо», — объяснил он.