Юрист предупредил о последствиях за несогласованный уличный концерт

17 октября 2025, 13:42

Юрист Соловьев: за несогласованный уличный концерт можно получить штраф

Фото: istockphoto / Davizro

Организация несогласованного уличного концерта может закончиться не только крупным штрафом, но и обязательными работами или административным арестом. Об этом в интервью RT предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.





Эксперт привёл пример недавнего случая, когда певицу привлекли к ответственности за рассылку приглашений на своё выступление в Санкт-Петербурге. Соловьёв отметил, что действия организаторов могут подпадать под статью 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, которая предусматривает штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест до 15 суток.

«Конечно, концерты — это здорово, но важно понимать, что это может быть как хайп, так и целенаправленная деятельность по сбору людей», — пояснил юрист.