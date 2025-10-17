Юрист предупредил о последствиях за несогласованный уличный концерт
Организация несогласованного уличного концерта может закончиться не только крупным штрафом, но и обязательными работами или административным арестом. Об этом в интервью RT предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
Эксперт привёл пример недавнего случая, когда певицу привлекли к ответственности за рассылку приглашений на своё выступление в Санкт-Петербурге. Соловьёв отметил, что действия организаторов могут подпадать под статью 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, которая предусматривает штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест до 15 суток.
«Конечно, концерты — это здорово, но важно понимать, что это может быть как хайп, так и целенаправленная деятельность по сбору людей», — пояснил юрист.Он добавил, что степень наказания зависит от тяжести последствий, наличия доказательств и объяснений участников. Соловьёв предупредил, что при повторном нарушении штрафы и наказания значительно увеличиваются. Если будет организовано то же самое повторно, штраф составит от 150 до 300 тысяч рублей, а административный арест может достигать 30 суток.
Также юрист отметил, что певцы, исполняющие песни иноагентов, обязаны маркировать их, указывая авторство.